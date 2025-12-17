我是廣告 請繼續往下閱讀

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，宣布未來不會拿任何一筆企業捐款，讓市民不用擔心他有財團金主，不要再有下一個京華城案發生，自己過去兩次選舉中，第一次只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳；第二次不掛看板，強調作為首都市長參選人，要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴，喊話市長蔣萬安跟進，承諾不再接受企業捐款。吳怡農昨日宣布，未來不會拿任何一筆企業捐款，不用擔心他有財團金主，希望讓每一位台灣人做他的股東。提及過去台北市前副市長彭振聲曾說「怕案子不過，影響市長的財團支持」。檢察官也提到，希望不要有下一個不公平的京華城案。吳怡農說，在民主國家，照理來說人民是頭家，可是大家都發現，現在已經不是一人一票、票票等值的時代了。因為有些人的票，更能影響決策。現在看到的台灣民主，是一個政治人物有USB金流、Excel Pay的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會。最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。吳怡農表示，自己開始參政時，承諾要在每次選舉都進步，這是為民主的承諾。而進步要從基本的守法開始。第一次時只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守《政治獻金法》；第二次不掛看板，遵守台北市議會《台北市競選廣告物管理自治條例》。吳怡農強調，接下來作為首都市長的參選人，要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴。所以未來將不再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。吳怡農坦言，婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，是巨大的一步。自己我的經驗來說，企業捐款在政治獻金的佔比，我第一次參選是 23%；第二次則是 20%，但也深知金錢在政治中有過大影響力，台灣的民主若要進步，這是不得不面對的課題。吳怡農表示，希望在這次選舉，有更多候選人一起站出來，不分黨派倡議「不收企業的捐款」，不要「高貴」的選舉，同時呼籲市長蔣萬安，也承諾不再接受企業捐款。吳怡農說，一次次讓選舉的文化有點不一樣，一年年下去，相信台灣的民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。許多民主國家，都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治。吳怡農提到，期待台灣的選舉，要跟高額的選舉經費、財團的捐款說不。期待台北市府沒有財團金主，所以沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。吳怡農表示，一定會有人說「這樣的選舉方式選不上」，但過去自己在艱困選區拚到最後一刻，也相信台北市民會用選票支持陽光、不被財團影響、為民服務的人選。最後吳怡農希望每位市民做他的股東、老闆，這也是為什麼這短時間用客廳會、街訪，堅持要親自聽見大家的聲音、親自做溝通，「我也會繼續努力，讓你了解我對『陽光台北』的願景」。