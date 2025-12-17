國境之南房價失控？屏東市區新建透天開價飆破3千萬，讓堅持「有土斯有財」的在地人也不得不棄守，轉向總價親民的電梯大樓。根據聯徵中心統計，今年前三季屏東大樓新增房貸占比達48.8%創歷史新高，正式躍居主流。中信房屋房仲專家表示，這波屏東房市熱潮不僅是在地剛需轉向，更出現不少高雄、台南置產客，看好高鐵延伸與科技園區紅利，紛紛「殺進來」搶市，加速區域房市結構翻轉。
透天總價上看3千萬 小資族被迫轉向
中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭分析，屏東購屋板塊位移主要有以下三大推力：
外地客湧入 潮州、東港也瘋大樓
這波大樓熱潮不只侷限於在地人，買盤結構相當多元。黃惠爭指出，除了屏東當地居民，還有大量外來就業人口，以及來自高雄、台南的退休置產族群加入戰局。趨勢也從屏東市擴散，包括潮州、東港、內埔等蛋白區，也陸續出現新建華廈與大樓。預期在都市化進程下，電梯大樓的市場地位將更穩固，甚至有機會全面超越透天。
台積電與高鐵加持 長線發展看俏
中信房屋研展室副理莊思敏補充，屏東擁有大南方新矽谷計畫、高鐵延伸、屏東科學園區及台積電設廠等多重利多。從長線來看，區域房市具備穩健成長空間。對於自住或長期持有的民眾來說，在目前市場氛圍回歸理性的時刻，反而是進場議價的好時機。
資料來源：中信房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 房價高漲：屏東市區新建透天總價動輒兩、三千萬，對首購與小資族而言負擔過重，反觀電梯大樓坪數精簡、總價親民，自然成為預算考量下的首選。
- 家庭結構改變：三代同堂式微，年輕世代重視隱私，不再需要大坪數透天。
- 土地成本：地價上揚促使建商改推集合式住宅以提升效益，供給量大增也推升了交易熱度。
