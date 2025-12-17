我是廣告 請繼續往下閱讀

狗仔葛斯齊日前爆料民進黨立委王定宇，指出他明明已婚還帶美女去和前總統蔡英文用餐，更曬出王定宇傳訊給該名美女「我想要妳」、「拿超級照片來」等截圖。對此，王定宇指控葛斯齊P圖造謠，除提起民事求償180萬元外，也提告刑事妨害名譽，台北地檢署曾傳喚提供葛對話截圖的「神祕女子」作證，雖然證人證稱患有身心疾病，截圖是為配合葛偽造的，但檢察官認為葛確曾向證人查證，今日偵結刑事部份，認定罪嫌尚有不足不起訴，民事部份目前仍由台北地院審理中。回顧整起驚天爆料， 2024年11月間葛斯齊放出消息，指出民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，3人還一起用餐，更曬出疑似王定宇在傳給女方「我想要妳」、「拿超級相片來道歉，快點」、「宇哥，我其實會怕，我怕被跟拍，怕影響你，怕影響整個黨」，等訊息截圖。曖昧訊息曝光後，王定宇隨即出面否認，指相關對話為不實指控，質疑對話截圖遭變造，認為已嚴重侵害其名譽，怒對葛斯齊分別提出民、刑事告訴。民事部分向台北地方法院求償180萬元，刑事部分則控告葛斯齊涉犯妨害名譽罪。今年3月7日台北地方法院首度開庭，審理民事案時，葛斯齊當庭再爆，收到王定宇曖昧對話的女子，和2021年王定宇服務處「X人妻」潑漆事件，就是同一人。事後北檢傳喚該名神秘女子作證，對方表示自己有精神病史，長期服用身心科疾病藥物，對話截圖也是為迎合葛斯齊的八卦報導才加以製作，且已將LINE對話紀錄以及製圖的軟體刪除，目前已無法透過鑑識技術確認，但依照現有情況及證據，採信證人所述。檢方認為，葛斯齊所述並非無憑無據，難認其有主觀上有明知不實故意散布之主觀惡意，認為罪嫌不足，予以不起訴處分。