我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭子乾（右）說出來的笑話讓居娜傻眼。（圖／＠gina_violin IG）

台灣人對於諧音哏的執著程度，已經到了「日常語言等級」，不論是朋友聊天、社群留言，甚至新聞標題，只要能扯上諧音，笑點立刻自動降低門檻，而這種看似冷、其實越想越好笑的幽默感，也早就滲透進演藝圈，成為藝人上節目時的必備技能。像郭子乾就曾被問到：「鹿跟車打架，誰會贏？」他幾乎沒停頓就神回一句「鹿希派」，讓提問者瞬間笑瘋。以演奏小提琴知名的網紅居娜，透過和藝人說諧音哏獲得許多網路知名度，一次她訪問郭子乾時，問了對方「鹿跟車打架，誰會贏？」因為聽到「鹿」、「打架」，因此郭子乾回答了「鹿希派」，看似自信其實卻不是正確答案，真正的答案為「露營車（鹿贏車）」，令人意想不到的回答笑翻網友。而郭子乾也回敬了對方一個笑話，「牛牽到北京是牛，那牽到北極是什麼？」因為主持人不知道答案，因此他公布了正確答案，「New Balance（牛被冷死）」，讓人不禁佩服在演藝圈打滾多年、張口就來的搞笑功夫。諧音哏笑話不見得高深，卻靠著語言的巧合與反差感擊中笑點，也反映出台灣人特有的幽默文化，不怕冷、不嫌爛，最重要是要「有哏」。或許正因如此，諧音哏才能長年不敗，從街頭巷尾一路笑到攝影棚前，成為最具台味的幽默代表。