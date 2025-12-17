我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉全真回應新戀情「一切隨緣」。（圖／葉全真臉書）

▲葉全真說約會不能女生付錢。（圖／翻攝自YouTube jia ling）

葉全真過去和陳昭榮情傳23年，兩人因合作《台灣霹靂火》螢幕情侶形象深植人心，近來葉全真被拍到和政大EMBA同學甜蜜勾手，疑似戀愛ing，而葉全真也低調回應，「一切隨緣，謝謝關心。」低調認愛。葉全真過去曾代班主持《康熙來了》，被蔡康永問到，約會可不可以女生出錢？葉全真說，「不能！我可以跟你吃魷魚羹，可是你要付錢。」戀愛觀一度引來討論。葉全真被拍到和政大EMBA同學，同時也是皮拉提斯事業夥伴的James傳情，她今也回應，「一切隨緣，謝謝關心。」並沒有否認兩人之間的關係。葉全真出道多年，因《台灣霹靂火》和陳昭榮情傳20多年，期間她還曾代班主持過節目《康熙來了》，單元「劉真來選男朋友」中有許多年輕弟弟擔任來賓，不免聊到感情觀。蔡康永問葉全真，能否接受約會時女生付錢，葉全真說，「不能！我可以跟你吃魷魚羹但是你要付錢，就是這樣。」意外透露女神的感情觀。葉全真過去曾吐露，經歷一段愛情長跑的感情，但因為對方還沒準備好，即便她想嫁也嫁不了，後來變成對方想結，但她認為感情已經昇華為家人，結婚的衝動消失，最後選擇分開。她自認愛情容不下謊言，也是婚姻最重要的基礎，「誠實很重要，信任被打碎了，什麼關係都建立不了」。葉全真也說，年齡、格差戀都不是問題，與其送玫瑰花，不如適時地送2桶水給她，因為曾經有過一任對象，在她家停水時，親自提2桶水爬到她家10樓，讓她非常感動。