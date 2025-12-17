我是廣告 請繼續往下閱讀

進口水泥與碳費收費爭議近期引發各界關注。台泥董事長張安平指出，認同環境部說法「盡量減少使用進口水泥」，這不僅是減碳而是台灣基礎工業生存的底氣；呼籲政府考量整體國內工業，不是只看半導體跟AI，其他產業不要了。環泥日前表示停止向台泥採購，並改由日本、印尼、越南等地進口，台泥感嘆碳有價不被支持，也向政府喊話碳費制度不公，傷害減碳的本土業者，恐釀淨零轉型路徑上最大的挫敗。環境部長彭啟明15日回應，進口水泥碳足跡可能更高，環境部會要求進口水泥的碳足跡與碳排放量查驗得更嚴謹，至少符合台灣規範，也盼業者減少依賴國外水泥。張安平指出，台灣對進口水泥仍維持「零關稅」，對台灣本土產業不只沒有保護，更非公平。台灣水泥產業若貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來。根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國的進口水泥，超低出口售價顯示明顯的惡意傾銷行為，以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸3,800元，而出口到台灣的價格卻僅1,400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。同樣，來自印尼的水泥熟料，在印尼國內的正常售價為每噸1,200元，但出口到台灣的價格僅680元，比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府於今年七月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望能夠遏制進口水泥的惡性傾銷，但結果卻顯示，進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價 5%，以往越南進口水泥差價每噸500-700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價差又進一步擴大。張安平呼籲政府落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合，並確認其碳足跡的計算標準，要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。進口水泥碳足跡認證上，張安平表示，日本與印尼亦要求進口水泥取得當國認證，部分東南亞大廠採用Net（淨排放） 計算美化數字，而台灣本土業者是用國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的Gross張安平強調，不是要特殊保護，而是有公平競爭環境；台泥不僅是建材生產，更是城市淨化角色，這是進口水泥業者無法負擔的環境責任。