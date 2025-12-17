時序進入年底，7-11點數怎麼用最划算？事實上，統一集團會員「OPENPOINT 點數」有效期為當年度的點數將在12月31日過期，就有網友分享點數其實不只可折抵店內消費，包括水費、電費、瓦斯費甚至繳稅領包裹也都能用點數1點折抵1元，若是在家樂福使用，還可以兌換生鮮食材。
7-11點數可以怎麼用？繳稅費、領包裹都能折抵
有網友分享，到7-11門市繳水費時，主動請店員將自己 OPENPOINT 帳戶內的點數折抵帳單金額，沒想到連店員都驚呼「哇，原來點數可以這樣用！」超神用法立刻引發討論。該名網友也感慨，7-11 活動繁多、服務項目包山包海，第一線店員要全部記熟，實在不太可能。
事實上，在7-11使用「OPENPOINT 點數」有非常多種選擇，包括以下四大品項都可以折抵。
◾繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視
◾繳稅：綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅
◾代售：雙北垃圾袋、環保垃圾袋、郵票
◾取貨付款：各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費
OPENPOINT點數如何折抵？刷會員APP立刻秒折
事實上，於OPENPOINT指定通路可使用點數即時折抵消費，每1點OPENPOINT新制點數可折抵1元，至於點數該如何折抵、累積？只要下載並註冊OPENPOINT的APP，結帳時報店員就可以累積點數。
想要折抵點數，則是點選APP內的「會員條碼」，若是在7-11門市使用，則還要進一步選擇點數折抵（7-ELEVEN專用），就可以再繳水電費、領取包裹等時機折抵帳單金額，多元使用方法，讓民眾點數不怕過期沒用完。
OPENPOINT點數最划算用法！家樂福可免費換商品
不過比起拿去繳費、領包裹，OPENPOINT點數最划算的用法是配合家樂福APP獨家優惠，自12月29日起至2026年1月31日前，可使用點數換購家樂福商品，包括迷你招牌燈箱59元開換，還有玉米筍33點、有機杏鮑菇35點等。
資料來源：7-11、家樂福
OPENPOINT點數如何折抵？刷會員APP立刻秒折
事實上，於OPENPOINT指定通路可使用點數即時折抵消費，每1點OPENPOINT新制點數可折抵1元，至於點數該如何折抵、累積？只要下載並註冊OPENPOINT的APP，結帳時報店員就可以累積點數。
想要折抵點數，則是點選APP內的「會員條碼」，若是在7-11門市使用，則還要進一步選擇點數折抵（7-ELEVEN專用），就可以再繳水電費、領取包裹等時機折抵帳單金額，多元使用方法，讓民眾點數不怕過期沒用完。
不過比起拿去繳費、領包裹，OPENPOINT點數最划算的用法是配合家樂福APP獨家優惠，自12月29日起至2026年1月31日前，可使用點數換購家樂福商品，包括迷你招牌燈箱59元開換，還有玉米筍33點、有機杏鮑菇35點等。