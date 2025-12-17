我是廣告 請繼續往下閱讀

大罷免幽靈連署案仍在偵辦中！今天上午8時，國民黨嘉義市黨部遭檢調搜索，原因是提案罷免立委王美惠的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉嫌冒名連署。檢方為釐清相關事證，上午歷經約兩小時，搜索市黨部、黨工及親友住家等11處，並有13人到案說明；預計下午2時將移送檢方進行複訊。嘉義縣市立委王美惠、陳冠廷的罷免案，在第一階段連署中出現死亡連署及冒名連署，且連署數未達法定門檻。由「愛嘉聯盟」領銜的陳姓人士等人，未依規補件，罷免案因此未成案。但因涉及偽造文書罪，陳男遭人提告，對此他否認有冒名連署的意圖，並停止第二階段連署。最終，罷免案因連署不足且逾期未補件而未獲通過。不過，期間檢方陸續執行兩波搜索陳姓男子住家、辦公處等處，今年5月陳男經複訊後，諭知10萬元交保，並限制出境出海。全案目前仍由檢方偵辦中。