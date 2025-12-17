我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉貪助理費，一審認定涉貪污罪，判處7年4月徒刑，不過二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。民眾黨前秘書長謝立功說，司法沒有死，一直都是獨立的。謝立功說，高虹安沒有貪汙的二審判決，關鍵在於高院認定助理費使用在公用範疇，採納立法院回函給高院見解，認定助理費係「實質補助，彈性勻用」，換言之，屬於立委可支配範圍。過去有許多民意代表因助理費遭判刑，有人認為屬於歷史共業，但法官採信高虹安初任立委，而立法院公費助理制度又缺乏具體明確運用規範的說法，因此本案可解讀為法官的自由心證不受外力干擾獨立審判。謝立功說，雖外界批評立法院回函內容恐僅係法制局承辦人員個人見解，但「罪疑惟輕」何嘗不是法官判決的基本原則，無論證據的認定、法律的解釋，減少因人而異的不確定因素，讓人民相信司法才是王道。