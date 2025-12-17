台北市信義區富陽街公寓12月初發生動物虐待事件，游姓女子將放置有貓屍的垃圾丟棄，熱心民眾聞到味道後報警，才讓虐貓案東窗事發，隨即趕往游女住處，才發現已有14隻貓死亡，台北市動保處緊急安置還活著的1狗、9貓，開放領養時間點也曝光了。
北市信義區14貓命案震撼全台！動保處救下10條小生命
回顧本次案件，12月4日游姓女子拿著2袋垃圾丟棄，袋中卻飄出屍臭味，一旁熱心民眾便從垃圾車檢出一袋並報警，警方趕到後檢視內容物，發現有2貓屍，才讓虐貓案曝光。
警方進一步調查，游女的處所至少有14隻貓死亡，立即通報台北市動保處，緊急安置還活著1隻狗、9隻貓。
12月15日，北市動保處也依違反《動物保護法》第5條第2項未提供寵物妥善照顧，處分飼主及沒入所有動物，同時將飼主列入黑名單，禁止飼主再度認養收容所的動物及飼養犬貓。
動保處補充，目前安置的10隻犬貓經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況穩定，也在15日依《動物保護法》規定點交公告，經過調查，剩下的1犬9貓都是游女從從網路上認養來的。
對此，動保處也發布公告，希望原送養人能盡快聯繫，讓犬貓可以回到原來的家，若經公告7日都無人認領，後續才會開放民眾認養。
資料來源：台北市動保處
