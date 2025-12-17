我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白聯手強推《財劃法》修法，並否決行政院提出的覆議案後，閣揆卓榮泰於15日正式拍板，採取「不副署、不公布」作為反制手段；此舉立刻引爆藍白陣營不滿，轉而指控賴政府才是在「毀憲亂政」，但耐人尋味的是，藍白卻始終不敢真正喊出倒閣。對此，律師王至德認為，接下來比較可能的方式是，想辦法讓大法官復活，來宣告行政院長「不副署」屬於破壞三權分立的憲法精神。王至德指出，這幾天政壇最熱鬧的戲碼，就是立法院通過了《財政收支劃分法》修正案，簡單說就是把中央口袋裡的錢，大量撥給地方政府；行政院覺得這法案窒礙難行，但因為藍白聯手在國會有多數優勢，覆議可能也沒用。於是，行政院長卓榮泰疑似祭出了一個傳說中的大招：「不予副署。」至於什麼是副署？王至德解釋，這有點像是去餐廳刷信用卡時，店家把刷卡單（法案）拿給你，要你簽名（副署），當你簽名了，銀行才會撥款。而總統公佈法律，也需要行政院長簽名（副署）才生效。以前的劇本是，立法院通過法案，但行政院不爽提「覆議」，接著立法院維持原決議，最後行政院長只能「接受」或「辭職」。王至德提到，但這次行政院似乎打算開發新劇本，「我不覆議，但我也不簽名」，這就像老闆逼你蓋章同意一份你不認同的文件，你覺得蓋了會出事，所以乾脆把印章鎖進保險箱，人躲進廁所不出來。結果就是，院長沒簽名，總統沒辦法公布法律，法案卡在半空中，無法生效。那麼，這招有違憲嗎？王至德進一步說明，這招在中華民國行憲以來極其罕見，有人說是「實質否決權」，也有人說是「破壞憲政」。從立法權來看，執政黨用「不簽名」來技術性封殺國會通過的法律，這不是行政權凌駕立法權嗎？而從行政權看，依據憲法第70條及釋字391號的精神，立法委員不能實質增加行政院的預算支出，《財劃法》直接把中央的錢挖走，不就等於架空了行政院對國家財政的規劃權？「完美的憲政死結。」王至德直言，通常行政權跟立法權打架，會找「裁判」，也就是大法官來解釋誰對誰錯。但最精彩（或是最悲劇）的來了，因為之前的修法爭議加上人事卡關，現在大法官人數只剩8人。而剛通過的《憲法訴訟法》規定，大法官開會門檻需要10人。這就像兩隊球員在場上互毆，轉頭一看⋯裁判席空蕩蕩，沒有符合資格的裁判可以吹哨子！外界關注接下來會怎樣？王至德續指，現在就是一個三卡督的死局，行政院卡立法院，用「不副署」讓法案無效；立法院卡行政院，可以提不信任案倒閣，但怕總統解散國會，大家要重選（有落選風險），所以很可能不敢提不信任案；司法權卡自己，大法官人數不足，想解釋憲法也開不了庭。王至德認為，立法院應該是不會提不信任案，比較可能的方式是，想辦法讓大法官復活，來宣告行政院長不副署屬於破壞三權分立的憲法精神，這應該也是最保險的方法。不過要怎麼解開大法官人數不足的僵局，那就有趣了，因為提出大法官人員是總統的權力，賴清德會配合立法院在這個時候提出人選嗎⋯？大家繼續看下去。