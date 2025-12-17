我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部中企署今（17）日舉辦「2025地方特色產業創意大賽頒獎典禮」，從824隊精選16隊。經濟部長龔明鑫出席頒獎典禮致詞提到，台灣半導體確實很了不起、背後技術也很高，但不用在地連結，但地方創生完全不一樣，必須要在地紮根，取得在地DNA精髓發光發熱，「事實上說實在話，有時比半導體更困難。」中企署指出，明年將給予這9家優勝團隊每家200萬元等值的行銷推廣及輔導資源；7家打入準決賽的團隊則可優先參與明年度中企署相關輔導計劃，盼擴大推廣這些團隊形塑的循環永續實踐、特色體驗再造、產業升級轉型模式，提升地方特色產業競爭力。過去曾在擔任國發會主委時期推動地方創生的龔明鑫表示，過去幾年地方創生的努力，已逐漸看到一些階段性的成果，「我這樣講好像是在稱讚我自己」，但強調政策推動都是一棒接一棒，現在由國發會主委葉俊顯負責，把團隊養大，豐沛更壯。他提到，這陣子無論是訪問、演講一定會會提到半導體，強調半導體是台灣非常了不起的產業成就，但今天不談半導體，所有在地青年返鄉到開花結果，是台灣之光。他也提到，地放創生產業推動上，「事實上說實在話，有時比半導體更困難」，像是半導體就是選一塊地、工廠蓋下去就可以生產，背後當然也有高技術，但不須與在地連結；但地方創生完全不一樣，你要在地紮根，要多少的時間才能取得在地DNA的精髓發光發熱，「從這個角度來講，比當半導體工程師還要難。」