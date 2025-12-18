我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ATEEZ威秀VR演唱會特典資訊表。（圖／威秀影城）

視覺美學再進化 賽博龐克電影般的感官衝擊

電影級敘事與12K尖端技術 締造極致沉浸體驗

韓國人氣男團ATEEZ首度推出VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》，確定於2026年1月9日登台，帶粉絲解鎖全新沉浸式追星體驗，詳細特典、上映日期本篇一次掌握，台北場將於1月9日至1月25日在京站威秀影城上映，高雄場則接力於1月30日至2月8日在高雄大遠百威秀影城登場，全片長約65分鐘，包含VR設備配戴教學與調校時間，實際觀影約45分鐘，票價為900元，可透過上映影城臨櫃、自動取／購票機（12月19日起開放）、官網及官方APP購買。《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於12月18日（四）上午11點開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日（五）起於台北京站威秀影城展開17天的演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演10天，總計27天的密集場次，不僅讓ATINY在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，更安排了充足場次讓ATINY以超近距離感受ATEEZ的魅力。📅2026年1月09日 – 1月16日／台北京站📅2026年1月30日 – 2月03日／高雄大遠百第一波照片卡x1（共16款，含9款極限量雷射版)、紀念票卡x1📅2026年1月17日 – 1月25日／台北京站📅2026年2月04日 –2月08日／高雄大遠百第二波照片卡x1（共16款，含8款極限量雷射版)、照片卡夾x1、A3海報x1在官方釋出的主海報中，8位成員各自散發著獨特的黑色魅力，置身於紅色霓虹燈環繞的空間中，LIGHT THE WAY的標語象徵著混沌世界中的希望光芒，與酷炫而充滿活力的氛圍形成鮮明對比，營造出媲美賽博龐克電影的視覺張力與藝術美學。《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕：ATEEZ成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的ATINY，8位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神祕力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場現實與幻想交織的沉浸式旅程。《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從《INCEPTION》的沉浸感、《BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）》的爆發力，到《Ice On My Teeth》的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ在眼前演出，將舞台與故事融為一體，帶來超越現實界線的生動震撼。