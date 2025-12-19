我是廣告 請繼續往下閱讀

陳仁沛分享，麗嬰房是一家55年公司，所以背負包袱也最多，數位轉型字眼看似簡單，比如說投資幾千萬元，企業資源規劃（ERP）系統，但這背後過程調整相當重要。

台灣數位資產暨開放科技協會舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇，共同探討企業如何在科技浪潮中引領變化，也邀請信義房屋、中興保全科技、麗嬰房分享企業數位化過程。

台灣數位資產暨開放科技協會今（18）日舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇，邀請信義房屋、中興保全科技、麗嬰房分享企業數位化過程與經驗。中興保全科技副董事長林明昇在論壇中分享，中保從開始就使用那時代最先進科技，並持續精進的過程，致力於數位轉型的麗嬰房總經理陳仁沛則說，55年的麗嬰房數位轉型面臨許多數據整理、人員適應瓶頸，也強調這轉型並非為了好看，而是真正為了生存。台灣數位資產暨開放科技協會舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇，共同探討企業如何在科技浪潮中引領變化，也邀請信義房屋、中興保全科技、麗嬰房分享企業數位化過程。上述這些企業都是歷經至少40年以上的行業龍頭，從過往數位化之前的時代，不斷創新、引進新技術與思維邏輯，他們共同的經驗都顯示，在企業數位化過程不是引進多厲害的技術，而是如何在過程中落實在企業的DNA之中，尤其最困難的改變還是在「人」。林明昇表示，中保一開始就是用數位科技來做服務的公司，引用當代科技來保障客戶人身、財產安全，他回顧，一開始就是拉電話專線來傳輸電子訊號，從客戶端收到訊息再派遣人員到現場，並通過當時的無線電科技確保服務內容，後來從電話線走到ADSL、3G、4G及5G，不僅提升客戶端的安裝便利性，也提升內部執行效率。中保在數位化應用很廣，像是銀行端防止詐騙上，ATM攝影會拍攝提款的人，是否形跡可疑，像是戴著全罩式安全帽，或是有2個人同時靠近提款機，有可能是詐騙車手、被脅迫提款等，一發現有類似情況，就會通知相關人員關注；住宅方面應用也有偵測水管漏水、一氧化碳濃度、瓦斯漏氣等，發生狀況可以立即應變。除了客戶端，對於內部公司管理模式也是如此，近期都用很多不同數位平台、數位工具來評估市場、客戶走到哪裡，以及公司要怎麼走。林明昇說，為了可以跟上客戶需求變化，中興保全每年都會10、20位同事派員出席全球科技展、保全展等學習國外趨勢技術，持續秉持的信念。陳仁沛分享，麗嬰房是一家55年公司，所以背負包袱也最多，數位轉型字眼看似簡單，比如說投資幾千萬元，企業資源規劃（ERP）系統，但這背後過程調整相當重要。3年前陳仁沛來到麗嬰房，當時與資訊人員接觸，發現ERP是30幾年前自己客製化，也缺乏API (應用程式介面）系統，等於許多庫存資料都必須要從零開始，雖然有長遠歷史的麗嬰房存有150萬筆孩童的出生年月日，買過哪些產品及購買時間等，但經篩選有近一半的資料是錯的，僅有75萬筆真正使用。即便如此，但陳仁沛並不氣餒：如今麗嬰房已經可以找到自己的目標受眾需求，譬如說阿公、阿嬤、朋友或自己買的嬰兒禮盒，有哪些產品有哪些差異性，這已經是突破點。林明昇也呼應麗嬰房經驗，中興保全因為也是將近50年的公司，許多資料都面臨無法使用的問題，近年來就必須要重新審視哪些資料真實性；其次，許多系統在國外看起來很好使用，但實際引入台灣才發現根本不符合需求。而公司近年採用面對客戶、內部的新平台，原本預計8、9個月可以建設，結果現在弄了快2年多近期才上線，所幸經過幾年調整後，第一線服務人員才比較肯去用它，現在已經看到將近5成、6成業務願意用系統去輸入，可以減少員工跑完客戶後還要回辦公室輸入的作業時間。對於數位轉型最大瓶頸，陳仁沛則提到，「人是最難改變的事情」，無論用什麼AI、數位工具，但人能不能用好才是最大問題，或是當ChatGPT輸出答案時候，有沒有人可以判斷答案是否正確這些都是問題。因此，他也鼓勵同仁在面對各種事情有辦法提出「有意義的為什麼」，除了問問題之外，也必須要反饋自身想法。他也強調，對於麗嬰房而言，數位轉型並非是為了好看，而是為了真正的生存下去。