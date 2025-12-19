我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ ▲蔡忠維提及，大部分人因為不喜歡改變，因此排斥使用新作業流程，也導致員工反彈成為最大阻力，因此呼籲企業導入時必須要有良好溝通、建立獎勵機制。（圖／記者朱永強攝影）

台灣數位資產暨開放科技協會今（18）日舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇。中興保全科技執行長李榮貴分享，中保多年轉型三大心法分別是掌握技術、跟隨政策及內部共識，認為台灣是最適合的試驗場域，只要在台灣能成功，就有機會移植到國外。李榮貴表示，中保如何從一個抓小偷公司，轉型成科技服務業的經歷，一開始中保的口號是「一有風吹草動，中興保全就立刻出動」，當時聚焦在協助警方維持社會治安，然而如果只處理治安業務，營收終究面臨瓶頸，像是客戶對於抗拒安裝有線系統，或是客戶認為長期未出事，就容易認為服務不值得。因此，中保花費很多時間從「有線轉無線」，再從治安業務擴及到健康、自動化及對講機及監控，更導入手機APP推出「中保無限+」，下一步也會導入節能、防詐、高齡化及智慧城市等業務，後才有辦法在2010年拿下台北國際花卉博覽會維安，後續再延伸各縣市政府的輕軌系統的安全，因此公司思考原則就是「政府政策跟民間關心事務就是發展方向」。李榮貴也說，有了發展方向也必須要搭配相關技術，因此每年都會到亞洲、歐美各地看各種不同技術，因此中保最起碼領先同業至少2年，再透過專利申請，讓同業無法跟隨上來。他最後強調，中保的心法是先掌握技術、跟對政府政策，以及公司內部要有共識，做什麼東西都要溝通跟協調，台灣是一個很好的試驗場地，「在這邊能夠成功，只要移植到國外去一定都會成功。」三商電腦雲端行動服務事業部副總經理蔡忠維則提到，三商電腦明年將滿50年，主要業務包括銷售金融自動化設備及公共工程建置、維運。其中維護是公司營收最大，但挑戰也大的業務，因為全台灣有數萬台設備，從高山到海邊都有，但必須要做到2小時到現場，4小時維修完成需求，否則超時就會被罰款。因此，公司長年都為了達成高效維修投入技術，引用技術從早期的2G用雙向簡訊派供系統，3G及智慧手機普及時推出App進行傳輸及引入電子表單，解決表單處理耗時的痛點。他也提到，三商電腦也在2011年推出「外勤筋斗雲」雲端系統，累積輔導數千企業推動數位轉型。蔡忠維提及，大部分人因為不喜歡改變，因此排斥使用新作業流程，也導致員工反彈成為最大阻力，因此呼籲企業導入時必須要有良好溝通、建立獎勵機制、設定唯一作業途徑，或是採取循序漸進改變，才可以減少轉型摩擦。