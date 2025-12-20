斗南鎮公所將於12月20日下午14:00至21:30，在他里霧親水公園，以「農情米意．璀璨星空」為主題，結合聖誕佳節氛圍與親子互動體驗，規劃一系列表演、市集、闖關等活動，並邀請魏如昀、蕭秉治、林逸欣、蔡佳麟等實力唱將登台表演，同時還有長達180秒的璀璨煙火秀壓軸，當天更有玉山碾米米粿免費發送。《NOWNEWS》整理表演時間表、米果免費發送方式、180秒煙火時間、交通與交管等資訊一次看。

🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」主要資訊

時間：12月20日14:00-21:30

地點他里霧親水公園（雲林縣斗南鎮建國一路288號）（斗南田徑場旁）

官網斗南鎮公所臉書

煙火時間：預計演唱會結束後，約21:30

▲「2025雲林斗南聖誕節慶」活動地圖（圖／取自斗南鎮公所www.facebook.com/DounanTownship/）
🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」聖誕樹點燈：

時間：12月19日（五）18:00

地點：斗南火車站前廣場

🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」演唱會／表演活動

表演卡司：林逸欣、蔡佳麟、魏如昀、蕭秉治。

在地演出團體：幼兒園小朋友舞蹈表演、在地表演團體輪番演出。

180秒煙火秀：活動尾聲壓軸演出，預計21:30

▲「2025雲林斗南聖誕節慶」演唱會／表演活動時間表（圖／取自斗南鎮公所www.facebook.com/DounanTownship/）
🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」免費米果限量發放：

活動地點：他里霧親水公園（斗南田徑場旁）

參加方式：同時按讚「玉山碾米」&「斗南鎮公所」粉專

發放時段（每梯次限量 250 份）：
第一梯次：13:00
第二梯次：15:00
第三梯次：17:00
第四梯次：19:00

▲「2025雲林斗南聖誕節慶」免費米果發放（圖／取自斗南鎮公所www.facebook.com/DounanTownship/）
🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」交通資訊

📍搭火車 (最推薦)：搭乘台鐵至斗南火車站。出站後向右轉，沿著南昌路直走，很快就能看到園區。

📍自行開車／停車地點：斗南田徑場

🟡「2025雲林斗南聖誕節慶」交通管制

時間：12月20日凌晨0時-12月2日清晨2時

地點：自建國一路與大同路交叉路口起，至大同路與大同路444巷交叉路口止。

替代道路：東科一街 →東科三路 →台1線→大同路444巷→東科二街 →大展路 → 台1線。

▲「2025雲林斗南聖誕節慶」交通管制與替代道路（圖／取自斗南鎮公所www.facebook.com/DounanTownship/）
資料來源：玉山碾米斗南鎮公所


