乾杯集團強勢新作！「牛舌佑介」定食390元起 挑戰信義區最低價

▲乾杯「牛舌佑介」堅持鹽漬熟成與炭火直燒，精準封存肉汁。（圖／乾杯集團kanpai.com.tw ）

▲牛舌佑介「特選牛舌定食」，定食均附牛尾湯、特製山藥泥、淺漬白菜、青辣椒南蠻漬及5種沾醬。（圖／記者蕭涵云攝）

職人炭火直燒！從「赤身、上選、特選」三大牛舌部位與口感大解析

是CP值最划算的一款，不傷荷包也能吃到日式牛舌，但明顯有嚼勁，《NOWNEWS今日新聞》記者建議小口小口吃。

《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，感覺到柔嫩與Q彈的比例恰到好處，炭火焦香風味很好吃。

《NOWNEWS今日新聞》記者認為此處牛舌吃起來油脂較豐、韌度適中，如果當日有供應，非常推薦體驗。

▲乾杯「牛舌佑介」提供平價牛舌定食，挑戰進信義區最低價。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乾杯特製山藥泥配麥飯真的好吃，牛舌搭配青辣椒南蠻漬、乾杯自製生七味醬必吃。（圖／乾杯集團kanpai.com.tw ）

「新仙台風格」五醬自由配！自製生七味醬、青辣椒南蠻漬必吃

《NOWNEWS今日新聞》記者實際吃起來辣感明顯、尾韻帶麻，推薦嗜辣控必吃。

▲店內以高透視烤台設計讓職人炙燒過程一目瞭然，但吃飯不沾染油煙味。（圖／乾杯集團kanpai.com.tw ）

▲「赤身牛舌定食」供應3種份量與價格。（圖／記者蕭涵云攝）

乾杯「牛舌佑介」14款定食390元起！完整菜單價格 開幕優惠活動

《NOWNEWS今日新聞》記者前往店內用餐，在客席區聞不到油煙味，離開時連頭髮也沒帶走異味。

「牛舌佑介」完整菜單價格（另加10%服務費）：

▲乾杯「牛舌佑介」菜單14款定食390元起。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乾杯「牛舌佑介」菜單，店長推薦。（圖／乾杯集團kanpai.com.tw ）

「牛舌佑介」開幕優惠活動：

牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店 資訊

▲乾杯「牛舌佑介」有如咖啡廳空間，明亮放鬆。（圖／乾杯集團kanpai.com.tw ）