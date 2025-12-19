牛舌控快衝台北信義區！乾杯集團全新品牌「牛舌佑介」炭火燒牛舌定食專賣店，全台首店12月21日在統一時代百貨B2正式開幕，主打厚切牛舌超親民平價套餐390元起共有14款定食。開幕首週到店消費、追蹤官方FB或IG並打卡，免費吃「和牛牛雜煮」；新加入乾杯集團LINE官方帳號「KANPAI GO！CLUB」會員，現領「赤身牛舌（一枚兩片）」入會禮。《NOWNEWS今日新聞》記者整理完整菜單價格及開幕優惠全攻略，本文提供給讀者一次掌握。
乾杯集團強勢新作！「牛舌佑介」定食390元起 挑戰信義區最低價
根據乾杯集團統計，台灣消費者真的十分熱愛牛舌，官方表示：「旗下燒肉品牌中，牛舌每年銷售近三十萬份，平均每5位顧客中即有1人點購，穩居人氣第一商品。」
還觀察到日本當地知名仙台牛舌品牌，「於觀光區店鋪有高達八成的顧客來自台灣」；加上今年多家日本牛舌品牌紛紛來台插旗，掀起排隊熱潮，正反映了台灣人對牛舌的高度喜愛與潛力。
然而過去想吃經典的厚切牛舌定食，動輒花費超過800元，令有些人卻步。乾杯集團憑藉全牛採購及全牛利用的優勢，全新打造「牛舌佑介」品牌，以打破市場價格帶的390元起衝擊價格，挑戰信義區最低價。
職人炭火直燒！從「赤身、上選、特選」三大牛舌部位與口感大解析
乾杯「牛舌佑介」堅持仙台正宗炭烤工法，僅挑選牛舌47%的中後段精華，推薦三大牛舌部位及口感：
◾️牛舌赤身：位於牛舌中前段，富含高蛋白、低脂肪，推薦給喜歡爽脆彈牙口感的饕客；而且價格最親民。
是CP值最划算的一款，不傷荷包也能吃到日式牛舌，但明顯有嚼勁，《NOWNEWS今日新聞》記者建議小口小口吃。
◾️上選牛舌：精選牛舌中後段、屬招牌必點部位，富含油脂滑嫩度又兼具爽脆口感，烤至七分熟，是官方推薦的招牌商品。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，感覺到柔嫩與Q彈的比例恰到好處，炭火焦香風味很好吃。
◾️特選牛舌： 位於牛舌最柔軟的舌根部位、而且用量極稀少。乾杯集團透露，特選牛舌選用一條牛舌僅能取下兩片的珍稀部位（約10%比例），一天僅能供應一至兩套份量，推薦給追求柔嫩軟腴口感的老饕。
《NOWNEWS今日新聞》記者認為此處牛舌吃起來油脂較豐、韌度適中，如果當日有供應，非常推薦體驗。
「新仙台風格」五醬自由配！自製生七味醬、青辣椒南蠻漬必吃
「牛舌佑介」定食除了提供牛尾湯、特製山藥泥及麥飯三大標配；並提出「新仙台風格」吃法！除了傳統的青辣椒南蠻漬與淺漬白菜，還提供清新酸香帶鹹的希臘檸檬鹽、溫潤不嗆鼻的芥末、清香辛辣的九州柚子胡椒、清甜溫潤的鹽蔥醬。
乾杯更特別端出自家秘製生七味醬，《NOWNEWS今日新聞》記者實際吃起來辣感明顯、尾韻帶麻，推薦嗜辣控必吃。五款職人沾醬方便消費者自由嘗試變換口味。
乾杯「牛舌佑介」14款定食390元起！完整菜單價格 開幕優惠活動
「牛舌佑介」定調為炭火燒牛舌定食專賣店，乾杯集團承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性偏好進行升級設計，透露在口味與用餐體驗，朝精緻與時尚氛圍靠攏。店裝則由日本設計師中嶋俊樹操刀，淺木色調搭配透明烤台，營造出如咖啡廳般的優雅氛圍，《NOWNEWS今日新聞》記者前往店內用餐，在客席區聞不到油煙味，離開時連頭髮也沒帶走異味。
「牛舌佑介」完整菜單價格（另加10%服務費）：
赤身牛舌定食
3枚6片390元、4枚8片470元、5枚10片550元
上選牛舌定食
2枚6片550元、3枚9片750元
特選牛舌定食
2枚4片590元、3枚6片810元
和牛牛五花定食
4枚470元、5枚550元、6枚630元
牛舌2種＋和牛牛五花定食 750元
A5日本和牛紐約客牛排＋伊比利豬Bellota本日部位定食 600元
A5日本和牛紐約客牛排＋赤身牛舌（2枚4片）定食 640元
A5日本和牛紐約客牛排＋上選牛舌（1枚3片）定食 700元
上選牛舌（1枚3片）＋伊比利豬Bellota本日部位定食 470元
赤身牛舌（3枚6片）＋伊比利豬Bellota本日部位定食 510元
和牛牛五花（3枚）＋伊比利豬Bellota本日部位定食 510元
伊比利豬Bellota本日部位定食 380元
和牛牛雜煮 120元
「牛舌佑介」開幕優惠活動：
乾杯集團「牛舌佑介」12月21日開幕限定好康：
◾️開幕首週12月21日至12月28日：到店消費並於社群FB／IG打卡，免費吃「和牛牛雜煮」一份；
◾️新加入「KANPAI GO！CLUB」新會員，現領「赤身牛舌（1枚2片）」入會禮。
牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2樓 / 統一時代百貨
電話：02-2729-6018
時間：週日至週四11:00-21:30；週五六11:00-22:00
僅開放現場候位
資料來源：乾杯集團、牛舌佑介、統一時代百貨
