我是廣告 請繼續往下閱讀

近期《彭博社》評選2026年25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城憑藉深厚的美食實力與多元文化底蘊成功上榜。從街頭攤販鐵鍋中翻騰而起的鑊氣，到喬治市街區層層堆疊的歷史記憶，這座城市不只滿足旅人的味蕾，也逐漸成為國際旅人與專業人才眼中，兼具生活品質與文化深度的南洋代表。根據《彭博社》報導，這份2026年榜單歷時一年編制，期間追蹤數百個旅遊、城市發展與生活風格相關來源，並與各地專家反覆查證，同時派遣記者實地走訪潛力目的地，試圖找出「不只是好玩，而是值得停留」的城市。今年榜單中，亞洲城市表現亮眼，台北被形容為融合傳統與創新的新興美食之都；檳城則以濃厚的在地風味與文化層次脫穎而出。不少攤販與居民直言，檳城長年被譽為「馬來西亞美食之都」並非浪得虛名，其中最具代表性的，莫過於檳城炒粿條。這道看似樸實的街頭小吃，以醬油、黑醬油與蠔油調味，搭配粿條、豆芽、蝦子或臘腸，嗜辣者再添辣椒醬，鹹香之中帶著微辣與焦香，讓不少旅客一吃就上癮。星馬文史工作者沈宗祐指出，檳城炒粿條的關鍵不在配料多寡，而在火候與節奏。他形容，攤販必須全程以大火快炒，在高溫鐵鍋與鍋鏟鏗鏘作響之間，才能逼出所謂的「鑊氣」。一旦鑊氣到位，即使炒好的粿條放置片刻，仍能保有餘熱與香氣，在地甚至流傳「沒有鑊氣，就沒有靈魂」的說法。檳州立法議會議長劉子健指出，檳城近年已成為馬來西亞重要的科技與半導體聚落之一，吸引不少國際企業與專業人才進駐。這些外來人才選擇檳城，不僅看中成熟的供應鏈與產業聚落，也重視城市的飲食文化、醫療資源與帶有人情味的生活節奏，使檳城多次在國際評比中被列為宜居城市。除了美食與產業，檳城的文化景觀同樣讓國際旅人著迷。沈宗祐指出，檳城自18世紀末成為英國殖民地後，逐步融合英國殖民、馬來、華人與印度文化，小印度區、華人宗祠與清真寺比鄰而居，使城市街景呈現高度混融的樣貌。行走在街巷之間，常可見華人祠堂緊鄰南洋風格建築，轉個彎便是色彩鮮明的印度廟，文化交會成為日常風景。檳城於1786年由英國東印度公司人員萊特開闢，主要城市喬治市早期是重要的航運補給站，也是印度香料、中國茶葉與棉花的交易樞紐。沈宗祐形容，踏入喬治市，就像走進一場跨越時間的感官體驗，歐式市政廳、老商行的木窗花格，都是歷史留下的痕跡。從街頭鐵鍋升起的鑊氣，到街角層層疊合的文化風貌，檳城以生活細節說服世界，為何值得被列為未來最受矚目的旅遊城市之一。