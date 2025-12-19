我是廣告 請繼續往下閱讀

隨生成式人工智慧（AI）帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，兆豐銀行看好AI產業未來發展潛力，主辦廣達電腦暨旗下子公司Quanta International Limited的20億美元永續績效連結聯貸案，並於今（19）日完成簽約，共有19家金融機構參與，超額認購1.4倍，也顯示對廣達未來成長前景深具信心。廣達為全球Fortune 500大企業，亦是全球筆記型電腦專業研發設計製造龍頭及雲端運算解決方案的重要供應商，累積逾30年運算系統設計經驗，近年來，廣達於AI供應鏈中率先布局，已成為全球超大型雲端服務業者的供應鏈策略夥伴，並持續投入先進高效能AI伺服器技術研發與品質精進，聚焦「智慧製造、智慧移動、智慧醫療」三大AI核心場域，結合人工智慧應用與5G次世代通訊技術，發展多元Smart-X智能解決方案，展現其於 AI 生態系中的關鍵影響力。兆豐銀表示，這次廣達聯貸資金主要為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標，透過金融機制引導企業持續深化永續治理，攜手企業共同善盡社會責任。在永續發展方面，廣達持續將 ESG 理念深度融入營運策略與日常管理，屢獲國際指標性權威機構肯定，已連續9年納入台灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）成分股。並承諾以2050年實現淨零排放為目標，建構永續資訊智慧管理平台，串接內部碳盤查、供應鏈碳管理及整體永續治理，攜手供應鏈夥伴推動能源轉型與低碳營運。統籌主辦的兆豐銀行亦致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業朝共好目標邁進；尤其在聯貸業務上表現更為亮眼，2024年度更榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，為第三度獲此項殊榮，彰顯兆豐銀行卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。