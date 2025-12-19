我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國曼谷成為旅客搜尋次數最高的亞洲旅遊目的地之一。（圖／翻攝自X）

農曆新年連假尚未到來，但許多國家的旅客的出國旅遊熱度已提前升溫。根據線上旅遊平台 Agoda 最新數據，泰國曼谷成為旅客搜尋次數最高的亞洲旅遊目的地之一，顯示其在價格與吸引力上的雙重優勢。根據Agoda紀錄，統計時間為 2025 年 10 至 11 月，針對 2026 年 2 月 14 日至 22 日入住的搜尋紀錄顯示，曼谷高居榜首，其後依序為新加坡、日本東京、香港及印尼峇里島。曼谷之所以深受歡迎，與其多元的旅遊體驗密不可分。從聞名全球的街頭小吃、獲米其林肯定的餐廳，到可俯瞰城市天際線的 360 度高空酒吧，滿足不同層級的美食與夜生活需求。此外，大皇宮、鄭王廟、臥佛寺等文化與歷史地標，也持續吸引大量國際旅客造訪。Agoda 分析，對越南旅客而言，「高性價比」是曼谷脫穎而出的關鍵因素之一。相較其他熱門城市，曼谷的機票、住宿與日常消費水準相對親民，讓短期假期出國變得更加容易。目前市面上一趟為期五天的泰國旅遊行程，價格最低約為 600 萬越盾（約 227 美元），進一步刺激旅遊需求。為因應人潮增加，越南航空近期也已提升胡志明市往返曼谷的航班頻率，以滿足農曆新年期間的出行需求。不僅深受區域旅客青睞，曼谷在全球旅遊版圖中的地位同樣亮眼。根據市場研究機構歐睿國際（Euromonitor International）統計，曼谷今年以 3,030 萬人次的國際旅客量，榮登全球最受歡迎城市寶座；加上對 93 國旅客提供 60 天免簽待遇，持續為其國際吸引力注入強勁動能。