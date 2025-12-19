我是廣告 請繼續往下閱讀

因為俄烏和平協議渴望有實質進展，經中油穩定機制，預估下週汽油調降0.2元至0.3元、柴油調降0.2元至0.3元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元至26.5元、95無鉛汽油每公升28.1元至28.0元、98無鉛汽油每公升30.1元至30.0元、超級柴油每公升25.0元至24.9元。累算至12月18日之7D3B週均價為60.47美元，較上週（62.55美元）下跌2.08美元。本週新台幣兌美元匯率為31.474元，較上週（31.219元）貶值0.255元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。