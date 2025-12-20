因應人口結構失衡，2013年衛福部升格改制以來，2025年將進行首次的組織改造；打破過去的部門分工，調整為針對重點族群，轉向以人為本的一條龍負責
機制。
作者：財訊雙週刊／劉軒彤
根據《財訊》雙週刊報導，2025年12月11日，行政院院會通過衛福部組織改造的相關草案，將函請立法院審議。這是2013年衛福部升格改制以來，首度的大
規模組織改造；最大的重點是新設「兒少及家庭支持署」，以及「長期照顧及社會發展署」，國健署也因此瘦身轉型。
衛福部重組 迎戰人口危機
「低出生率是台灣非常嚴重的事情，而且最重要的問題是什麼？是我們以雪崩式下降，代表我們沒有時間去應對，可能10、20年內就要面臨人口紅利完全損失
掉。」國衛院群健所所長邱弘毅常講的這句話很寫實，而衛福部改造的根源，正是因應人口結構的轉變。
根據統計，2013年衛福部成立，當時台灣1年的出生人口數約21萬人，但2025年前11月的累計數，竟連10萬人都不到；同時，65歲以上的人口比重已經達到
20%的「超高齡社會」臨界點。
衛福部部長石崇良表示，這次強調「以人為中心」的組改，重點在於兒少、高齡者、身心障礙、婦女4大族群；既要接住每一個未來主人翁，也要完善高齡、
身障者、婦女的照顧和權益。「人口在減少，我們需要讓所有人力都能發揮所長，所以也會在長期照顧及社會發展署裡面，獨立出一個婦女福利組」。
石崇良解釋，新設的機關主要是整合分散的業務，透過事權統一來提高運作效率。舉例來說，過去護理之家業務在護理及健康照護司，長照機構由長照司主
管，老福機構或是身障機構則由社會及家庭署負責，「常常做一件事要叫3個單位過來」。改組後，未來長照業務可以同時連結福利業務，從前段的健康促進
、在地老化，一路到後段的承接照顧。
《財訊》採訪得知，除了新增單位，既有的組織權責也重新釐清。首先，過去健保局屬事業單位，是由社會保險司負責健保法規規畫，再交由健保局執行；
但後來衛福部升格，健保局也變成健保署，但這個法規規畫卻一直沒有調整。因此趁著這次組織改造，也一併把政策規畫與執行的任務，整併至健保署轄下
全權負責。
權責調整的第2個亮點，則是國健署（國民健康署）的轉型。國健署原本負責的兒童預防保健、高齡健康的業務，都移往新設的機關。「瘦身」後的國健署，將著重總統賴清德提出的「健康台灣」政見，慢性病與癌症防治是政策要務；更重要的是各個場域的「群體健康促進」。
所謂的群體健康促進，基本上就是預防的概念。如同台大健康管理中心主任邱瀚模所說：「健康促進的主場域不是在醫院。」國健署新目標是從運動、營養、藝術、環境、氣候健康風險等方面，改善民眾生活形態、將健康觀念帶入日常。「如果這些都做得更好，對於健保財務長期而言，是一個正面的助力。」石崇良說。
搭配國健署的轉型，衛福部計畫2026年第1季啟動的「健康幣」，正好派上用場。健康幣規畫以既有的健康存摺作實名制平台，只要使用政府推動的預防保健
措施，例如打疫苗、癌症篩檢、成人健檢，上傳到雲端落入健康存摺累積點數，就可以兌換獎勵。若進行順利，第2階段將會擴大與其他活動的連結，例如自
費健檢、規律運動等。
力推健康幣 吸引產業合作
石崇良對《財訊》雙週刊透露，有醫院聽說健康幣的規畫，就主動提出點數兌換自費健檢的方案。的確，產業界的嗅覺是最敏銳的，打從健康台灣政策推出，台灣的預防醫學、健康促進產業就蓬勃發展，商業區林立的健檢、運動中心、營養餐食百花齊放。12月初的台灣醫療科技展上，參展的科技公司也都強調健康促進、無齡健康，以及預防醫學。
這次衛福部的改組，也同步設立兩個行政法人，包括新設「國家醫療科技評估中心」，以及改制的「國家中醫研究院」。衛福部表示，前者主要是利用科學證據與分析，評估新藥的成本效益，決定是否納入健保給付；後者則是希望延攬人才，深化中醫藥的研究與產業的連結。
衛福部範疇涵蓋從生到死的全生命週期，這次踏出改變的重要一步，具有正面意義，外界樂觀其成。但也如同立法委員林月琴提醒，「專責單位的成立，只
是改革的起點，而不是終點。」人口結構失衡產生的問題，鬆懈不得！…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊753期）
我是廣告 請繼續往下閱讀
