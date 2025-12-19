央行維持第七波信用管制，房貸限貸令衝擊持續擴大！住商機構統計第三季六都核貸成數全面下滑，台北市淪重災區失守七成，台南套房核貸更僅剩62%。面對銀行鑑價保守與高利率局勢，專家建議購屋族應拉高買房自備款至3-4成，以應對房市限貸寒冬並穩健置產。
重點摘要
數據顯示，全台六都第三季各類型建物核貸成數較去年同期均有下降。其中套房與透天厝平均貸款成數分別為66.2%與69%，皆不足七成。
大家房屋公關主任賴志昶賴志昶指出，銀行對小坪數物件及高總價透天厝的放款持謹慎態度，主因在於：
台北市在本次統計中變動明顯，各類建物核貸成數年減幅均超過2個百分點，且全面跌破七成。賴志昶表示，北市房價雖然具備捷運與商業設施支撐，但高單價導致潛在買方減少。在限貸氛圍下，即便申貸人信用條件良好，銀行在核貸成數上仍傾向保守。
台南套房核貸率居六都之末
南台灣部分，台南市套房第三季平均核貸成數僅62%，年減7.4個百分點，下滑程度與成數均為六都最低。相較之下，高雄市表現較平穩，公寓與電梯大廈核貸成數仍維持在74%以上。
賴志昶認為，台南房價近年受科技業帶動增幅較快，導致銀行放款相對審慎；而高雄則受惠於大型建設與觀光發展，銀行端放款態度相對友善。
面對市場變局，購屋族宜提高自備款
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行維持管制是為了避免房市熱錢轉移導致反彈。目前市場面臨房貸利率普遍高於2.6%、銀行鑑價保守及核貸成數下滑等挑戰。
徐佳馨建議，購屋族應審慎規劃資金，將自備款額度拉高至房屋總價的3到4成，以確保在銀行限貸環境下能順利完成交易。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 政策動向：央行維持第七波信用管制，金融機構放款立場持續謹慎。
- 北市現況：台北市受高房價影響，各類建物平均核貸成數全面低於七成。
- 特定產品：全台套房與透天厝核貸縮減，台南套房核貸成數僅62%為六都最低。
- 購屋建議：面對利率上升與鑑價保守，購屋族應將自備款提高至總價3至4成。
