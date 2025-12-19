我是廣告 請繼續往下閱讀

前國民黨籍南投縣議員史雪燕去年遭內政部以未依《國籍法》放棄中國籍為由，解除她2年前早已卸下的民代職務，昨天她表態將爭取國民黨提名參選名間鄉長，挑戰現任民進黨陳翰立。南投縣長許淑華今天就出席無黨籍議員蔡宗智的參選記者會，連宣傳照都拍好了，她強調名間是艱困選區，基於綜合考量將支持蔡宗智參選，民眾黨在南投唯一的縣議員簡千翔，也出面相挺。因其他議員涉及貪瀆案遭解職，史雪燕2021年透過遞補就任南投縣議員，成為台灣第一位當上民意代表的中配，但任期僅一年多，2022年爭取連任失利。2024年12月2日內政部以她未放棄中國籍為由，解除早已卸下的議員職務，但史雪燕認為遭到政治迫害，指中國民眾應優先適用「《兩岸人民關係條例》，只要在台設籍10年即可參選公職，內政部不得以《國籍法》處理中配參政。昨天她接受媒體訪問時表示，自己在名間居住近30年，對地方事務非常熟悉，將爭取國民黨提名參選下屆名間鄉長。現任鄉長陳翰立曾任3屆南投縣議員，父母皆曾擔任縣議員，他擁有美國康乃爾大學公共行政研究所的漂亮學歷，不僅是首位民進黨籍名間鄉長，近來因堅決反對縣府在名間興建焚化爐，網路聲量頗高。無黨籍縣議員蔡宗智今（19）日在南投縣議會舉行「參選名間鄉長記者會」，包括國民黨籍縣長許淑華、無黨籍南投縣議長何勝豐、南投縣議會國民黨團書記長陳淑惠、台灣民眾黨縣議員簡千翔等人皆出席，力挺蔡宗智挑戰陳翰立。許淑華受訪時表示，史雪燕是非常傑出的前議員，但考量明年名間鄉長選舉並不輕鬆，必須整合出最佳人選。史雪燕具有中配身分，鑒於近期民進黨政府打壓中配參政、立法院針對《國籍法》的修法也進行中，相關議題恐成選舉負面因素，因此，支持蔡宗智是基於綜合考量，相信黨仍尊重史雪燕的權利，縣黨部也會有協調機制，相信最終有圓滿的結果。