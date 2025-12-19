桃園最新易肇事路口排名出爐！桃園市政府主計處公布2025年前8月交通統計，桃園區「大興路與春日路口」居全市風險之冠。數據顯示，前10大交通熱點中壢區即占7處，而「未保持安全距離」是主要肇事原因。本文解析最新交通數據，整理危險路段、死傷分布及市府改善措施，助您掌握路況、守護交通安全。

全市十大肇事熱點　中壢區占比最高

根據交通部路政及道安司數據顯示，桃園市今年前8個月交通事故死傷人數為3萬6413人，整體雖較去年同期減少2647人，減幅達6.8%，但特定路口的風險依然顯著。觀察全市前十大肇事路口，中壢區就占了7處，分布密度最高；而風險冠軍則由桃園區的「大興路與春日路口」奪下，該路口在8個月內發生30件事故，造成1死37傷。

  1. 桃園區 大興路、春日路 1死37傷
  2. 中壢區 新中北路、環中東路 37傷
  3. 中壢區 中山路、中豐路 1死25傷
  4. 中壢區 中山東路四段、龍東路 26傷
  5. 中壢區 中豐路、元化路二段 26傷
  6. 中壢區 中華路一段、遠東路 25傷
  7. 中壢區 元化路、延平路 23傷
  8. 桃園區 大興西路三段、國際路二段 20傷
  9. 八德區 大智路、介壽路一段、義勇街 1死21傷
  10. 中壢區 中華路一段、成功路 23傷
▲2025 年 1 月至 8 月桃園市交通事故前 10 大肇事路口一覽。（圖／桃園市主計處提供）
「未保持安全距離」成路口肇事主因

進一步分析前兩大危險路口（桃園區大興路/春日路、中壢區新中北路/環中東路）的肇事原因，兩者具備高度一致性，皆以「未保持行車安全距離」為最主要的肇事主因。顯示出在車流量大的路口，車距掌控不足極易導致碰撞事故發生。

高齡死傷逆勢增加　機車族仍為高風險群

統計也發現，死傷者中以25至64歲族群占6成1最多，且該組別中有高達8成4為機車駕駛。值得注意的是，雖然整體事故率下降，但65歲以上高齡者的死傷人數卻逆勢增加1.8%，增加79人，成為道安宣導中需急需關注的隱憂。

▲新北新店寶中路與中興路口，一旁就是新店裕隆城，16日下午發生死亡車禍，水泥預拌車右轉疑遇視線死角，撞上直行機車，68歲女騎士捲入車底不治。（圖／翻攝畫面）
▲死傷者中以25至64歲族群占6成1最多，且該組別中有高達8成4為機車駕駛。圖為示意，非桃園車禍。（圖／翻攝畫面）
市府推動路口改善與機車駕訓補助

桃園市政府表示，針對這些易肇事路口已提出改善計畫，將透過優化道路設計與加強交通執法來降低風險。針對死傷最重的機車族群，市府也將持續推廣機車駕訓補助並增設練習場，盼能藉此建立正確駕駛觀念，守護市民用路安全。

資料來源：桃園市政府主計處

