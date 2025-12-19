桃園最新易肇事路口排名出爐！桃園市政府主計處公布2025年前8月交通統計，桃園區「大興路與春日路口」居全市風險之冠。數據顯示，前10大交通熱點中壢區即占7處，而「未保持安全距離」是主要肇事原因。本文解析最新交通數據，整理危險路段、死傷分布及市府改善措施，助您掌握路況、守護交通安全。
全市十大肇事熱點 中壢區占比最高
根據交通部路政及道安司數據顯示，桃園市今年前8個月交通事故死傷人數為3萬6413人，整體雖較去年同期減少2647人，減幅達6.8%，但特定路口的風險依然顯著。觀察全市前十大肇事路口，中壢區就占了7處，分布密度最高；而風險冠軍則由桃園區的「大興路與春日路口」奪下，該路口在8個月內發生30件事故，造成1死37傷。
「未保持安全距離」成路口肇事主因
進一步分析前兩大危險路口（桃園區大興路/春日路、中壢區新中北路/環中東路）的肇事原因，兩者具備高度一致性，皆以「未保持行車安全距離」為最主要的肇事主因。顯示出在車流量大的路口，車距掌控不足極易導致碰撞事故發生。
高齡死傷逆勢增加 機車族仍為高風險群
統計也發現，死傷者中以25至64歲族群占6成1最多，且該組別中有高達8成4為機車駕駛。值得注意的是，雖然整體事故率下降，但65歲以上高齡者的死傷人數卻逆勢增加1.8%，增加79人，成為道安宣導中需急需關注的隱憂。
市府推動路口改善與機車駕訓補助
桃園市政府表示，針對這些易肇事路口已提出改善計畫，將透過優化道路設計與加強交通執法來降低風險。針對死傷最重的機車族群，市府也將持續推廣機車駕訓補助並增設練習場，盼能藉此建立正確駕駛觀念，守護市民用路安全。
資料來源：桃園市政府主計處
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據交通部路政及道安司數據顯示，桃園市今年前8個月交通事故死傷人數為3萬6413人，整體雖較去年同期減少2647人，減幅達6.8%，但特定路口的風險依然顯著。觀察全市前十大肇事路口，中壢區就占了7處，分布密度最高；而風險冠軍則由桃園區的「大興路與春日路口」奪下，該路口在8個月內發生30件事故，造成1死37傷。
- 桃園區 大興路、春日路 1死37傷
- 中壢區 新中北路、環中東路 37傷
- 中壢區 中山路、中豐路 1死25傷
- 中壢區 中山東路四段、龍東路 26傷
- 中壢區 中豐路、元化路二段 26傷
- 中壢區 中華路一段、遠東路 25傷
- 中壢區 元化路、延平路 23傷
- 桃園區 大興西路三段、國際路二段 20傷
- 八德區 大智路、介壽路一段、義勇街 1死21傷
- 中壢區 中華路一段、成功路 23傷
進一步分析前兩大危險路口（桃園區大興路/春日路、中壢區新中北路/環中東路）的肇事原因，兩者具備高度一致性，皆以「未保持行車安全距離」為最主要的肇事主因。顯示出在車流量大的路口，車距掌控不足極易導致碰撞事故發生。
高齡死傷逆勢增加 機車族仍為高風險群
統計也發現，死傷者中以25至64歲族群占6成1最多，且該組別中有高達8成4為機車駕駛。值得注意的是，雖然整體事故率下降，但65歲以上高齡者的死傷人數卻逆勢增加1.8%，增加79人，成為道安宣導中需急需關注的隱憂。
桃園市政府表示，針對這些易肇事路口已提出改善計畫，將透過優化道路設計與加強交通執法來降低風險。針對死傷最重的機車族群，市府也將持續推廣機車駕訓補助並增設練習場，盼能藉此建立正確駕駛觀念，守護市民用路安全。
資料來源：桃園市政府主計處