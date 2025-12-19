我是廣告 請繼續往下閱讀

今（19）日清晨6時30分，一輛國光客運行經國道1號南下7.9公里路段時，不慎追撞前方大貨車，客運上6名乘客受傷，經緊急送往醫院救治後無生命危險；對此，國光客運表示，因中線大貨車為閃避前方2部車禍小客車突然切到外線，導致國光客運班車煞車距離和反應時間不足，駕駛長雖已緊急連續煞車仍撞上切入車道內的大貨車，後續將配合警方釐清責任歸屬。據了解，國光客運由57歲陳姓男子所駕駛，當時車上載有40名乘客，其中有6名乘客有輕微擦挫傷，送醫檢查均無大礙，目前均已出院，車上餘34位乘客已由後車接駁，分批載送離開。警方表示，事故現場於8時54分完全排除，恢復通車，後方回堵約6公里，而國光客運車輛因車頭受損，已拖回廠修理。國光客運指出，基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續國光客運會調閱監視器，並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。