▲全球矚目的老拳王泰森（Mike Tyson）與網紅保羅（Jake Paul）炒作已久的世紀之戰「tyson vs paul」成為近年「名人拳擊」熱潮最具代表性的經典畫面之一。（圖／美聯社／達志影像）

美國知名網紅保羅（Jake Paul）與前世界拳王約書亞（Anthony Joshua）將於台灣時間20日上午9點，在美國邁阿密Kaseya Center進行一場八回合職業重量級拳擊賽。這場比賽不僅話題性十足，也被公認是網紅保羅職業生涯至今「難度最高、風險最大」的一戰。過去幾年，這位從YouTube崛起的話題人物，轉戰拳壇後多半面對的是MMA選手、已過巔峰的拳擊名將，或是同樣來自網路圈的對手。但是這一次，他選擇正面迎戰一位仍具一線戰力的前世界重量級拳王約書亞，吸引全世界的關注。這場焦點戰將由Netflix全球串流直播，主賽事卡司於台灣時間週六上午 9 點。觀眾僅需基本訂閱方案即可觀看，月費7.99美元（約新台幣252元）起。本場比賽已獲得佛羅里達州體育委員會正式核准，屬於職業拳擊賽。雙方將配戴10盎司拳套，進行最多8回合、每回合3分鐘的比賽，賽果將正式列入兩人職業紀錄。其實，這並非保羅原本的計畫。他原定於11月與 WBA 輕量級拳王戴維斯（Gervonta Davis）進行表演賽，但在戴維斯前女友提出家暴指控後，這場對決最終告吹。從原本對手是135磅（約61公斤）級別的戴維斯，一口氣跳到體重超過250磅（約113公斤）的約書亞，表面看來近乎瘋狂，但從策略角度分析，這其實是一場風險極低、報酬極高的賭局。目前在博彩公司開出的賠率中，網紅保羅是明顯的弱勢方。外界普遍預期他將遭到痛擊，甚至快速遭到KO。換句話說，只要不是被秒殺、甚至能撐滿回合，對保羅來說都算是「加分演出」。即便輸掉拳賽，他的市場價值與話題聲量也未必會下滑。更重要的是，這場比賽徹底改寫了外界對他的質疑，再也不能說他只挑軟柿子吃。這一次，他站在拳擊場上，對面是一位真正想把他擊倒的奧運金牌得主與前世界拳王。身高198公分、臂展 208 公分的約書亞，在首次面對面時就明顯壓過身高185 公分、臂展193公分的保羅。等到比賽正式開打，這樣的差距只會更加明顯。約書亞幾乎可以確定會大量運用刺拳控制距離，甚至主動壓迫、尋求KO結束比賽。對保羅來說，差距不只力量與體型，整體拳擊技術與比賽閱讀能力的差距，才是真正難以彌補的關卡。拳擊場上人人都有「一拳致勝」的可能，但除了這一點，保羅在本場比賽幾乎沒有其他優勢可言。他過去面對的最強對手，無論是58歲的泰森（Mike Tyson）、查維茲（Julio Cesar Chavez Jr.），或是佛瑞（Tommy Fury），都與巔峰期的約書亞無法相提並論。除非比賽存在「禮讓協議」，像2017年梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）對麥葛瑞格（Conor McGregor）那樣刻意拉長戰線，否則約書亞若正常發揮，戰局恐怕不會拖太久。