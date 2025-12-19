2026第三屆高雄櫻花季音樂節，即將於3月13日至15日，連續3天在高雄夢時代盛大登場，現場也邀請重量級嘉賓演出，除了首波公佈的BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E外，官方公開第二波卡司，名單橫跨台日韓，有堪稱人人都能唱的全能團體，有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT、韓團VIVIZ、Red Velvet 的 WENDY；還有日星ALI，後續還有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉。
🟡高雄櫻花季卡司第二波名單
「7-ELEVEN 高雄櫻花季音樂節」活動於高雄夢時代正對面廣場舉辦，第二波名單橫跨台日韓各地，首波公布剛於 2025 MAMA 奪下「最喜愛男子組合獎」、將帶來 60 分鐘專屬舞台的 BOYNEXTDOOR外，還有SUPER JUNIOR 的小分隊之一SUPER JUNIOR-D&E。
第二波公佈名單有「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT；VIVIZ 以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位；Red Velvet 的 WENDY 則以公認的頂級歌唱實力與獨具魅力的舞台感染力，成為本次公布名單中最受矚目的女聲之一。
日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的 ALI 來台演出。ALI 多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞。
不僅如此，今年還有 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉，邀請樂迷持續關注。
高雄櫻花季卡司名單（陸續公布中）：
◾3月13日：BOYNEXTDOOR、WENDY
◾3月14日：HIGHLIGHT
◾3月15日：ALI、VIVIZ、SUPER JUNIOR-D&E
🟡高雄櫻花季購票資訊
門票將於12月23日(二)中午 12:00 於ibon售票系統開放中國信託信用卡卡友優先購票，12 月 24 日(三)下午 13:00於ibon售票系統全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中國信託卡友享 95 折、中國信託uniopen聯名卡卡友享 92 折，中國信託全卡友一般區再享 9 折優惠。
資料來源：高雄櫻花季FB
🟡高雄櫻花季購票資訊
