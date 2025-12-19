我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著再生醫療2.0時代來臨，訊聯在合規與臨床應用上的先行優勢逐步發酵。訊聯生技今（19）日舉行法說會，總經理康清原表示，脂肪幹細胞服務業績年成長逾5成，再生醫療技術服務三年複合成長率達62.6%，2025年第三季營收已超越2024年全年。另，訊聯外泌體事業較去年同期成長7成，臍帶血續約連年攀升突破3億元，而受惠不孕症補助加碼，IVF(人工生殖)相關檢測亦持續成長，也為2026年再生醫療2.0時代奠定關鍵布局。訊聯已獲衛福部核可73項「再生醫療技術」細胞治療計畫，其中脂肪幹細胞在慢性傷口、退化性關節炎、皮下及軟組織缺損等等適應症，核准率與收案人數皆居全台之冠，隨著高齡化與運動醫學需求攀升，臨床應用動能持續擴大。康清原指出，脂肪幹細胞與細胞衍生物外泌體、PRP PLUS （自體血小板衍生之生長因子）等新興醫療科技，累積臨床數據，經審查未來有機會更廣泛應用。康清原說，PRP PLUS可謂把再生醫學往前推進了一個世代，傳統PRP使用近半世紀仍有改善空間，翻新後可將自體血液中的PDGF-BB生長因子濃度大幅提高2.4倍、IGF-1生長因子含量提升近7倍，同時降低發炎反應近60%。首次結合細胞治療臨床應用，就協助完成極度困難傷口重建成功案例，展現長期臨床價值，有望造福廣大患者家庭。據Fortune Business Insights報告，PRP市場目前以骨科與復健科應用率最高，國際上也常用於整形外科難癒合的慢性傷口照護，如糖尿病足潰瘍、燒燙傷修復，然而以皮膚科與醫學美容成長最快，2025年市場規模5.1億美元，到2032年約12.3億美元，複合年增長率預估為13.3%。智慧研發布局方面，AI Foundry被視為下一波營運放大器。康清原指出，訊聯佈建AI新藥設計、合規AI、材料配方優化及資料數據，預估可帶動銷售成長約二成。政府千億發展大健康醫療生技產業，其中逾700億與AI相關，訊聯可協助原料藥開發、加速學名藥製程研發，以及老藥新用等「國家藥品韌性整備計畫」大型專案。展望明年，「合規AI」可有效降低藥品偏差事件造成的動輒數百萬到數億的高額損失，成為2026年AI Foundry的重要成長動能之一。