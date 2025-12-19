我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，以紓解血荒。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長季存厚率先挽袖捐血。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部18日，在該事業部中山堂廣場，舉辦公益捐血活動，該事業部執行長季存厚率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，期為社會公益盡一份心力，以紓解血荒。中油公司煉製事業部舉辦公益捐血活動，在煉製事業部執行長季存厚呼籲員工捐血救人下，並率先挽袖捐血，吸引眾多熱血同仁、員眷、協力廠商員工，以及後勁地區鄉親熱情參與捐血活動，以實際行動關懷社會、守護生命。中油公司煉製事業部執行長季存厚表示，身為國營企業的一員，除了穩定能源生產外，亦應積極投入社會公益活動，期盼透過多元公益活動回饋社會，同時也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，並期待往後更多人一同共襄盛舉，加入捐血的行列。季存厚說，血液是無法以科技製造取代的重要醫療資源，穩定血源對於病患治療與急救至關重要，而捐血不僅是助人的善行，更是企業關懷社會、實踐永績價值的重要具體行動，煉製事業部希望鼓勵同仁以最簡單卻最有力量的方式回饋社會，讓愛心成為企業文化的一部分。季存厚指出，煉製事業部為落實愛心公益、關懷社會，並善盡企業社會責任，乃舉辦此一公益捐血活動，在各主管號召下，吸引熱血油人、眷屬、在地居民一同響應捐血活動，不僅維持了血庫的穩定，也充分展現了煉製事業部油人的愛心，期盼透過此次捐血活動，將溫暖傳遞給更多需要幫助的人，為社會公益盡一份心力。