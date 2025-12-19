我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭宣判《憲法訴訟法》違憲，引發各界討論！核能流言終結者創辦人黃士修，以白話文翻譯諷刺憲法法庭正式大復活，原本法律規定違憲宣告須有10人開會、9人同意，但現在大法官卻出現意見分歧，形成3位大法官主張守法，另5位大法官卻主張，扣除反對者後即算全數同意的荒謬現象，等同宣告未來只需5位大法官就能宣判違憲，任何限制這5人的法律將一律無效。黃士修質疑，憲法法庭目前的邏輯極其可怕，可能發展成不用開庭、不用辯論，直接宣判的超狂模式。他認為這種操作撤廢了法律邊界，讓大法官擁有凌駕於法律之上的絕對權力，認為這種跳過程序正義的作法，已經徹底顛覆了民主憲政對權力制衡的基本要求。「扣除反對者即視為通過」的邏輯一旦被援引，下一步恐將重創立法院的議事規則。黃士修推演，未來民進黨若要通過任何法案或預算案，是否也能比照辦理，直接扣除拒絕同意的藍白62席立委，僅憑民進黨自身的51席就宣告全數通過？若演變成「不用開會、不用表決」就能立法，台灣的民主將名存實亡。直指擴權行徑連中共全國人大都不敢如此操作，比擬為德國1933年的《授權法》（Enabling Act），該法案建立了獨裁政權的崛起。