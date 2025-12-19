我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歡慶聖誕跨年，遠雄悅來大飯店《英倫西餐廳》推出聖誕大餐。（圖／遠雄悅來大飯店）

▲歡慶聖誕跨年，遠雄悅來大飯店《皮爾沙酒吧》推出應景的熱紅酒，暖心也暖胃。（圖／遠雄悅來大飯店）

聖誕跨年佳節將近，在花蓮也能感受歐洲聖誕氛圍，遠雄悅來大飯店今年以「聖誕童話樂園」為主題，打造夢幻聖誕場景，手工製作的大型薑餅屋，與馬卡龍色系妝點的大型聖誕樹、旋轉木馬與摩天輪，光彩奪目。溫馨的聖誕節，要以豐盛的佳餚，為節日增添幸福氛圍，《英倫西餐廳》推出聖誕限定大餐，不只暖心也溫暖味蕾。為了增添佳節的精采，《瑞奇活力館》推出有趣的「動物城市」主題活動，為旅客創造溫馨回憶。跨年夜《皮爾沙酒吧》舉辦熱鬧的派對，在歌手演唱與魔術表演中，迎接嶄新的2026。遠雄悅來大飯店團隊精心設計「聖誕童話樂園」主題裝置，讓人瞬間走進童話世界，為充滿愛與歡樂的季節，增添別具意義的亮點，也為旅程留下最美好雋永的回憶。當聖誕樹燈光緩緩亮起，整個空間像被施了魔法般閃爍，邀請旅客沉浸在奇幻的冬季童話裡，一起找回最純粹的驚喜與童心。聖誕節的儀式感，從用心準備的佳餚開始。《英倫西餐廳》於12月20日至25日晚間推出繽紛聖誕大餐。主廚精心設計佳節料理，包括「爐烤香料火雞佐馬告蔓越莓醬」以蔬菜醃製、小火慢烤的火雞，搭配有馬告香氣的蔓越莓醬，肉質多汁細嫩、層次豐富；「炭烤戰斧豬佐鼠尾草榛果奶油醬」以小火慢烤鎖住肉汁，加上鼠尾草的香氣與榛果、滑順奶油醬完美融合，濃郁又細膩；「聖誕樹酪梨塔」以綿密的酪梨泥，搭配香濃酥脆巧克力塔殼，清爽不膩。「經典潘納朵尼水果麵包」奶油與酵母香氣交織，搭配果乾的酸甜，口感輕盈柔軟。《麥坊》同步推出「北歐風手作薑餅屋」，每一座薑餅屋皆由點心房主廚製作，香氣四溢的薑餅，搭配奶油糖霜，不只是甜點，更是值得珍藏的節慶藝術品，無論送禮或自用，都帶來滿滿驚喜與溫暖。不僅如此，遠雄悅來大飯店獻上源源不絕的冬日驚喜，《瑞奇活力館》於12月24日至27日推出「動物城市」主題活動，探索花蓮魅力的闖關遊戲、創造溫馨的故事劇場、製造驚喜的聖誕歡樂送，陪旅客一起感受節日的溫暖；《皮爾沙酒吧》，將於12月31日晚間舉辦跨年活動，實力派歌手演唱與奇幻魔術表演，陪伴大家倒數迎接新年，接著一起在東部最美海景，迎接2026年第一道曙光。