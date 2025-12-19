我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨前秘書長林右昌結束美國、以色列訪問行程後，19日首度安排公開行程，出席台灣勵志協會（TIA）名人講堂活動，分享超過一個月的海外訪問心境。林右昌表示，在全球經濟科技戰爭下，全球面臨關稅戰，同時非紅供應鏈成形，台灣是川普2.0「美國再偉大」的核心利益。林右昌今下午受邀出席TIA名人講堂活動，暢談走訪美國達拉斯、奧斯汀、鳳凰城及以色列，針對全球地緣政治、產業前線、AI趨勢的觀察。林右昌表示，有感於現今社會處在30年一大變的變局當中，因此在7月辭去民進黨秘書長職務後，利用從政20年來難得空檔，前往美國與以色列走訪，兩地與東亞第一島鏈、歐洲烏克蘭是當前地緣政治的四大熱點，前進第一線觀察了解真實現況，有助於反思台灣所面臨的困境，並能提出解決、因應之道。林右昌說，在全球經濟科技戰爭下，全球面臨關稅戰，同時非紅供應鏈成形，美國特別著重鋼鐵、造船、汽車、半導體等製造業回流，台灣是川普2.0「美國再偉大」的核心利益，此次訪問了解在美台廠所面臨的機會與困境，對於如何精進政策面、實務面，受益良多。談到德州成為美國製造業回流的重鎮，林右昌表示，當地電網獨立、供電穩定，又有較優的州稅，優勢成雙，也因此吸引台灣、韓國以及美國當地的大廠插旗，且不是已經擴廠、就是正在擴廠、計畫擴廠。此外，達拉斯是大型交通樞紐，也是美國航空的大本營，交通便捷也加速讓德州成為美國再偉大的基地。林右昌也提到，台積電亞歷桑納廠經過幾年來的建造，加上美國人逐漸認識，已度過最艱難時刻，如今台積電如同一艘航空母艦，帶領產業鏈中的台商進軍美國，當地台商也藉此機會，除了獲取台積電訂單外，也希望開拓市場，做世界的生意，成為世界級的公司。此外，林右昌也提到，NVIDIA的全球Inception計畫，不只是育成與投資，更是要打造AI生態系，建構NVIDIA的「AI軍團」，陪伴新創公司一路做到變大。「建立AI王國」是現今NVIDIA最重要的事。林右昌進一步說，台灣要怎麼變成NVIDIA生態系裡的「必要節點」？他有三個很重要的啟示。第一，台灣的強項在製造，如果想讓NVIDIA海外總部為台灣帶來更大的效應，需要的是「可落地的應用場景」，如智慧城市、醫療 AI、人流分析、工業 AI、交通 AI，如此才能成為 NVIDIA用來「驗證未來」的基地。第二，台灣應該引入Inception式技術輔導、GPU credits、共同開發計畫、Taiwan×NVIDIA的聯合加速器，把新創變成NVIDIA的國際供應鏈成員。第三，把台灣從「供應鏈角色」提升到「平台國家」。NVIDIA在特拉維夫把人才、新創、資金、政府、學研都匯聚，如果台灣能參考這種模式，NVIDIA的台灣海外總部就不再是增加一個外商據點，而會變成台灣下一個產業世代的動力中心。林右昌認為，人類的未來永遠在新創產業上面，NVIDIA的重要性不只在於晶片跑多快，而在於它讓全球新創願意「在它的土地上蓋房子」，創造一個新的人類未來。台灣、台北要做的不是被動等待，而是要主動做好規劃與準備，準備成為NVIDIA生態系裡的重要節點，這樣才有機會為台灣的國力與人民幸福帶來更美好的未來。