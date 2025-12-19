我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依託虛幻引擎 5 的強大技術表現，《白銀之城》以高精度畫面呈現出風格鮮明的二次元角色設計、（圖／遊戲業者提供）

▲由虛幻引擎5打造的奇幻冒險 ARPG《白銀之城》今日公布首次封閉測試報名，並同步釋出全新宣傳預告片。（圖／遊戲業者提供）

由虛幻引擎5打造的奇幻冒險 ARPG《白銀之城》今日公布首次封閉測試報名，並同步釋出全新宣傳預告片。本次測試為僅限PC平台的封閉測試，命名為 『同一律測試』，將帶領玩家走進一座融合維多利亞時代美學、偵探敘事、多角色戰鬥與開放都市探索的沉浸式幻想之城。目前，測試報名及遊戲預約已在官方網站正式開放。作爲《白銀之城》於今年 5 月正式公開後的首輪測試階段，本次測試將爲玩家帶來多項全新內容體驗，包括最多 7 名可操作角色、進一步擴展的都市探索區域與「地產」系統，以及特色玩法與載具「液銀飛馬」。同時，測試版本還將開放「深層思維」戰鬥挑戰 與 「追兇演繹」戰鬥關卡，並在城市各處設置豐富的隱藏支線任務，玩家可直接參與高難度 Boss 戰鬥，深入體驗遊戲的核心戰鬥玩法。在《白銀之城》中玩家將以“偵探”的身份踏入名爲“白銀城”的都市，調查層出不窮的離奇案件，追尋被掩蓋的真相，並與性格迥異的夥伴一起對抗潛藏於城市暗處的未知勢力。隨着企業壟斷集團、地下組織、王室關聯勢力及神祕教團圍繞關鍵資源 “液態白銀” 展開激烈爭奪，整座城市逐漸籠罩在暗流涌動的緊張氛圍之中。依託虛幻引擎 5 的強大技術表現，《白銀之城》以高精度畫面呈現出風格鮮明的二次元角色設計、高度沉浸的戰鬥系統，以及一座充滿維多利亞時代氣息的宏大都市。玩家可在戰鬥中實時切換角色，釋放各具特色的技能並銜接連段組合；在探索過程中，則可深入犯罪現場蒐集線索、潛行追蹤目標、迎戰強敵，並逐步揭開“白銀城”背後的故事。有意參與《白銀之城》『同一律測試』的玩家，可前往官方網站完成報名，率先踏入這座鮮活的幻想都市，親身體驗豐富多樣的城市事件。