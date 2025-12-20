我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWNEWS今日新聞》記者19日直擊南西誠品現場畫面。（圖／記者鍾泓良攝）

北捷、中山19日爆發隨機攻擊案，張姓男子先在車站內投擲煙霧彈，後又跑到捷運中山站隨機砍人，並衝進誠品南西店，隨後自5樓墜落而亡。誠品今（20）日也再度發聲，「我們一起面對了如此艱難的時刻，這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發」宣布12月20日誠品生活南西將暫停營業一天。誠品官方聲明指出，「我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助。」誠品提到，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日12月20日（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。」台北車站19日爆發隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的張姓男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，最終於百貨公司墜樓身亡，整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、9人受傷，震驚社會。