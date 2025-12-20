北捷、中山19日爆發隨機攻擊案，張姓男子先在車站內投擲煙霧彈，後又跑到捷運中山站隨機砍人，並衝進誠品南西店，隨後自5樓墜落而亡。誠品今（20）日也再度發聲，「我們一起面對了如此艱難的時刻，這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發」宣布12月20日誠品生活南西將暫停營業一天。
🟡誠品南西12/20宣佈停業一日
誠品官方聲明指出，「我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助。」
誠品提到，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日12月20日（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。」
🟡北車、中山無差別攻擊釀4死
台北車站19日爆發隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的張姓男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，最終於百貨公司墜樓身亡，整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、9人受傷，震驚社會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
