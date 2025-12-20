我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市昨日晚間發生重大治安事件，台北捷運台北車站與中山商圈接連遭到隨機攻擊與煙霧彈襲擊，造成4人死亡、11人受傷的慘劇，引發社會震撼。對此，台灣棒球傳奇球星郭泓志今（20）日透過社群平台發聲感嘆，寫下「希望台灣有蝙蝠俠」，底下也有民眾留言盼每一個人都能在危急時刻成為彼此的守護者。回顧整起事件，嫌犯張文昨日下午先在台北市中山區犯下多起縱火案件，隨後於17時25分進入台北車站內，丟擲煙霧彈與汽油彈，並持刀隨機攻擊民眾。一名57歲余姓男子見狀試圖上前阻止，卻不幸遭刺成重傷，送醫後宣告不治。晚間18時39分，張文再度轉往人潮密集的捷運中山站周邊持續犯案，最終釀成4死11傷的悲劇，警方已將其逮捕並釐清犯案動機。事件曝光後，引發社會各界不捨與憤怒。郭泓志今在社群平台發文寫道：「希望台灣有蝙蝠俠」。貼文迅速引發大量回響，不少網友留言力挺，也有人以幽默中帶著沉痛的語氣回應：「我們可以成為彼此的蝙蝠俠」、「沒有蝙蝠俠，卻有一堆小丑」、「郭哥的火球，或許比蝙蝠俠還要快到達現場」。現年43歲的郭泓志，是台灣棒壇極具代表性的人物，出身台南市，職業生涯曾效力於美國職棒洛杉磯道奇，也是台灣第四位登上大聯盟舞台的球員。他不僅是台灣首位在大聯盟擊出全壘打的投手，更成為首位入選MLB明星賽的台灣選手，巔峰時期以凌厲火球在牛棚中扮演關鍵角色，至今仍被視為台灣投手旅美的重要指標性球星。道奇王牌左投科蕭（Clayton Kershaw）在2025年球季結束後正式退休，結束18年大聯盟生涯。道奇官方於12月15日公布「科蕭時代最佳26人名單」，郭泓志名列其中，被選為代表性牛棚投手之一。