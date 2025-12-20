我是廣告 請繼續往下閱讀

全球拳迷矚目的「網紅vs.拳王」跨界大戰即將在邁阿密點燃戰火！由轉戰職業拳擊的知名YouTuber傑克·保羅（Jake Paul），對決前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）。這場將透過Netflix全球直播的賽事，不僅話題性十足，雙方的「出場費」更是驚人。據傳總獎金池高達2.67億美元（約新台幣84億元），若消息屬實，將創下拳擊史上的新高紀錄。這場被外界視為「奇特組合」的對決今於邁阿密登場。36 歲的英國拳王約書亞，過去曾擊敗克里琴科（Wladimir Klitschko）、帕克（Joseph Parker）等名將，但在2024年9月慘遭丹尼爾·杜布瓦（Daniel Dubois）KO 擊倒後，急需一場勝利來證明身手。另一方面，28歲的「網紅拳手」保羅（Jake Paul）帶著12勝1敗的職業戰績參戰。他去年 11 月才以判定擊敗58歲的拳擊傳奇泰森（Mike Tyson），隨後又在今年6月擊敗前世界中量級冠軍小查維茲（Julio Cesar Chavez Jr.）。保羅上一場與泰森的對決雖引發爭議，但在商業上卻大獲全勝，據報導當時保羅進帳4000萬美元，泰森也有2000萬美元入袋。然而，這次邁阿密之戰的金額似乎將讓泰森之戰相形見絀。早在比賽確認前，英國《每日郵報》曾引述消息來源指出，雙方陣營正在商談一筆約1.84億美元（約新台幣59億元）的巨額獎金，並由兩位拳手平分。但保羅似乎對這個數字「不屑一顧」，他在社群平台 X（前 Twitter）上發文駁斥媒體報導，簡短霸氣地寫道：「別再問我了。是2.67億美元。」這個數字若為真，將是一筆天文數字。針對這場比賽誇張的吸金能力，體育與娛樂會計師莫里森（Oriana Morrison）接受《獨立報》訪問時分析：「即便只是媒體報導的1.84億美元低標屬實，約書亞也能帶走約9200萬美元。這種級別的收入，自從2015年梅威瑟（Floyd Mayweather）對決帕奎奧（Manny Pacquiao），或是2017年大戰麥格雷戈（Conor McGregor）之後，就再也沒出現過。」莫里森進一步指出，這場比賽不僅讓美國觀眾見識到約書亞的魅力，更是拳擊界的轉折點，「保羅與他的經紀公司正在迫使傳統拳擊界進行現代化改革，並為拳手爭取到比傳統經紀人給予的更優渥報酬，同時也將拳擊運動帶給了全新的年輕觀眾群。」