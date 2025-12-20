我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彈頭在臉書點名宇豪、張傑有沒有當兵。（圖／翻攝自臉書@南拳媽媽彈頭 宋健彰）

▲彈頭因為「南拳媽媽」正統性，與昔日夥伴決裂。（圖／翻攝自臉書@南拳媽媽彈頭 宋健彰）

近日演藝圈「閃兵」話題延燒，前南拳媽媽成員彈頭（宋健彰）突在臉書發文，直接點名昔日第2代團員宇豪與張傑，拋出一句：「你們有去當兵嗎？」引發外界高度關注，由於時間點正值社會對兵役議題高度敏感之際，該發言迅速被解讀為刻意連結「閃兵」爭議，也讓彈頭的動機遭到質疑，過往南拳媽媽爭議也浮上檯面。根據《鏡週刊》報導，面對外界揣測彈頭事後向媒體表示：「沒有不爽，大家都是一家人！」試圖為貼文降溫，然而實際行動卻與說法形成落差，除了在自己臉書公開發問外，還到友人貼文底下留言延伸「當兵」話題，讓事件持續延燒，部分粉絲隨即查證指出宇豪確實服過兵役，反倒將焦點轉回彈頭本人是否曾履行兵役義務，讓這把火一度有「反燒自己」的危險。據了解，彈頭與南拳媽媽前成員的過往爭議，源自於2022年曾主動、且無償讓渡「南拳媽媽」一半商標使用權給宇豪，原意是希望團體精神得以延續，隨後宇豪與梁心頤（Lara）、張傑以「南拳媽媽X」名義復出，推出作品並進軍中國市場，看似合作圓滿，實則早已埋下權利與認知落差的隱憂，雙方對「正統性」的理解逐漸分歧。去年底宇豪所屬公司在中國對彈頭帶領的「小南拳」提告，要求不得使用南拳媽媽相關名義演出，最終宇豪方面敗訴，未料回到台灣後，宇豪再度對「小南拳」提起訴訟，讓彈頭認為善意被反咬一口，多名圈內人士私下指出，這連串法律動作才是彈頭情緒爆發的真正導火線，臉書發言更像是一種情緒宣洩，而非單純的社會議題討論。從多年合作夥伴，到如今站在法律對立面，彈頭當初的商標讓渡，被外界形容為「搬石頭砸自己的腳」，他原本希望保留情誼、讓團名延續，卻反而加速分裂局面。如今再因一句涉及兵役的發言，引發輿論反噬，也讓這段早已破裂的關係再次浮上檯面，成為音樂圈中少見、卻極具警示意味的前團員衝突案例。