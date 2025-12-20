我是廣告 請繼續往下閱讀

全球矚目、總獎金傳聞高達數億美元的「世紀運鈔車之戰」終於在邁阿密卡塞亞中心（Kaseya Center）落下帷幕。前兩屆世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）給了網紅拳手傑克·保羅（Jake Paul）一場震撼教育。約書亞全場展現職業等級的宰制力，最終在第6回合1分31秒以一記重拳KO對手，賞給保羅職業生涯首場被擊倒（KO）的敗仗。比賽前段，約書亞採取穩紮穩打的策略，從第一回合開始就佔據擂台中央步步進逼。面對體型與技術皆高出一截的對手，保羅只能不斷游走並試圖透過摟抱來爭取喘息空間。到了第4回合，比賽出現了荒謬的一幕。體力下滑的保羅在遭到約書亞一記刺拳與上勾拳重擊後，疑似被打到神智不清，竟然在拳擊擂台上試圖對約書亞使出綜合格鬥（MMA）的「抱摔」動作。比賽進入第5回合後局勢完全一面倒。約書亞不再保留，單回合內兩度重拳擊倒保羅，雖然保羅展現韌性勉強站起，但敗象已露。關鍵的第6回合，約書亞開局僅25秒就再次將保羅擊倒在地。起身後的保羅似乎為了掩飾窘境，竟然還對著約書亞「吐舌頭」挑釁。然而，這個舉動並未擾亂前拳王的心智，約書亞隨即看準空檔，以一記毀滅性的重拳直接命中保羅臉部，將他徹底擊潰。裁判見狀立即終止比賽，宣布約書亞以KO獲勝。賽後，36歲的約書亞將戰績改寫為近5戰4勝，成功從上一場輸給杜布瓦（Daniel Dubois）的陰霾中走出。他在擂台上受訪時淡定表示：「這還不是我最好的表現。但我今晚的目標很明確，就是逮住保羅，壓制他並重創他。雖然花的時間比預期久了一點，但我的右手重拳終究還是找到了它的歸宿。」至於落敗的保羅（Jake Paul），其職業生涯戰績來到12勝2敗，先前拉出的一波6連勝也就此終結。這場比賽雖讓他賺進大把鈔票，但也血淋淋地證明了職業拳王與網紅拳手之間，那道難以跨越的實力鴻溝。