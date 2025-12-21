我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國抖音黃紅韓安冉（右）和宋浩然（左），因多次分合，這次離婚粉絲認為是為了流量。（圖／翻攝自騰訊）

▲蘇敏阿姨（如圖）順利結束和老公的婚姻，被看作是最勵志的離婚，之後阿姨可以去的地方又更多了。（圖／翻攝自微博＠50歲阿姨的自駕遊）

▲沈夕越（右）和糖糖（左）兩人從相識到結婚、生子，在網路上都有完整紀錄，宣布離婚讓粉絲心碎。（圖／翻攝自搜狐＠代軍哥哥）

▲千里尋椰和義大利夫婿最終因為異國文化差異，還有分屬兩地的距離而離異。（圖／翻攝自快懂百科）

2025年對於抖音網紅圈來說，也有許多離合。多組曾經在鏡頭前曬恩愛、甚至是粉絲數達千萬的網紅，傳出婚變消息，令吃瓜群眾感嘆，網路上是否真的有愛情。最讓粉絲震驚的，莫過於粉絲數3千5百萬等級的大網紅「猴哥說車」和白富美的富家千金何鈺欣婚姻畫下句點。其他包括分合多次的韓安冉與宋浩然，還有自駕遊的蘇敏阿姨，也證實結束和夫婿的婚姻。坐擁3千5百萬粉絲的汽車博主「猴哥說車」，當年與擁有強大背景的何鈺欣舉辦的盛大婚禮還歷歷在目。當時兩人經常合體拍片，何鈺欣溫柔賢淑的形象與猴哥的幽默風格互補，被粉絲視為神仙眷侶，但卻在今年分開。2人在今年9月26日辦完離婚手續後，特地回到初次相遇的南京面館共進「散伙飯」，以最後一次共餐為婚姻畫上句點，並上傳影片，影片中何鈺欣回憶過往時忍不住落淚，猴哥也坦言：「自己不夠成熟，缺乏家庭擔當。」據了解，兩人是因事業發展與生活理念漸行漸遠，最終選擇分開。也有粉絲揣測，是不是為了點閱率而先分開，後續有可能復合？但猴哥說車已開直播公開說明，前妻現在對他已經不回應，也避不見面，兩人感情告一段落。提到網紅結婚、離婚，韓安冉絕對是繞不開的話題人物。她在經歷了與前夫小豬先生、澤西的婚姻後，與宋浩然的結合原本被視為終於收心，沒想到2025年，這對姐弟戀依然沒能撐過磨合期。韓安冉在直播中坦言雙方的不合，也和婆婆給予的壓力有關。加上最近韓冉安因懷孕期間整型麻醉，導致流產，和宋浩然起了爭執，成為導火線之一。雖然網友對她的婚姻狀況早已見怪不怪，因每次離婚依然能霸佔熱搜榜，可能分開後有可能再結婚。與其他網紅的灑狗血劇情不同，蘇敏阿姨的離婚被網友稱為最勵志的離婚。多年前，她因忍受不了丈夫的AA制與冷暴力，決定離家出走，自駕遊還當上了網紅，成為女性的偶像。2025年蘇敏阿姨公開表示，終於在法律層面澈底結束名存實亡的婚姻。對她而言，離婚證書一點也不悲傷，而是她晚年新生的真正起點。以後可以去的地方更多、更廣，也更自由了。沈夕越與糖糖是高顏值組合，以精緻的生活風格與甜蜜互動圈粉無數。兩人的愛情長跑曾是許多粉絲心中的「白月光」。大糖糖7歲的沈夕越，對她一直呵護有加。但今年雙方無預警宣布分手，並清空昔日的合照。有粉絲特別尋找蛛絲馬跡，發現糖糖第二胎懷孕7個月時，曾發提及「男人和別的女人吃飯」。才會在二寶出生5個月後分開，不勝唏噓。記錄跨國婚姻生活的「千里尋椰」，最初以記錄跨文化家庭生活的酸甜苦辣而走紅。不過跨國婚姻背後的文化差異、生活習慣不同以及輿論討論的壓力，終究成為壓垮駱駝的稻草。包括雙方長期處於中國與義大利兩地，地理上的隔閡變成心理距離。長期的溝通不暢也導致女方多次情緒崩潰。儘管嘗試過心理諮商，仍無法修補關係中的裂痕。千里尋椰曾公開表示，伴侶之間應有的愛意、情緒支持與心理連接已不再存在，這讓維持關係失去了實質意義。