透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）的埼玉西武獅王牌投手今井達也（Tatsuya Imai），目前合約交涉進入倒數階段。雖然外界普遍認為紐約洋基是其最有力的競爭者，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）近日受訪時卻語出驚人，透露球團至今「尚未與今井會面」，讓這筆交易傳聞增添了幾分懸疑色彩。美國媒體《紐約郵報》今（20）日在社群平台 X 上傳了一段直擊影片。影片中，記者當面詢問布恩：「你已經見過今井了嗎？或者未來有計畫與他見面嗎？」面對記者的提問，布恩斬釘截鐵地回答：「沒有。」記者不死心追問：「那你期待與他面談嗎？」布恩則聳聳肩，重複說著：「我不曉得。」這番冷淡的回應與外界熱炒的加盟傳聞形成強烈對比。剛在今年球季錯失分區冠軍的洋基隊，這個休賽季的操作相對安靜，目前尚未有重量級的大型補強。據悉，球團現階段的首要任務是簽下成為自由球員（FA）的外野手貝林傑（Cody Bellinger）。不過，考量到現有先發輪值的健康隱憂，補強投手戰力也是當務之急。現年27歲的今井達也，被視為目前自由市場上剩餘投手人選中的「頂級貨色（Top Tier）」，除了洋基之外，據傳芝加哥小熊也對這位來自日本的「飄髮哥」展現高度興趣。以狂野球風著稱的今井達也，在日職（NPB）生涯累計出賽159場，繳出58勝45敗、防禦率3.15的成績；今年賽季更是進化，拿下10勝5敗，防禦率壓低至驚人的1.92。他的入札交涉期已於11月20日展開，截止日期為美東時間明年1月2日下午5點（台灣時間1月3日上午7點）。