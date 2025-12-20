新北首座「CITYLINK三重店」今（20）正式開幕，不僅完善二重重劃區機能，更讓「右岸百萬單價」正式定調！捷運聯開案「潤泰CITY PARK」頂樓戶驚傳由在地神祕客砸1.15億元、每坪114.5萬元成交，改寫三重房市歷史。潤泰新董事長簡滄圳指出，三重「隱形冠軍」實力驚人，在剛需支撐下，明年房價看漲不看跌。
三重隱形冠軍現身！潤泰CITY PARK單價114.5萬奪新北王
位於捷運三重站聯開案1至2樓的「CITYLINK 三重」，3樓為公務辦公室，4樓規劃公設，5樓以上則為住家「潤泰CITY PARK」。根據實價登錄，該案近一年成交均價已達102萬元，總戶數439戶已揭露109筆。
簡滄圳於剪綵典禮受訪透露，該案住宅已銷近7成，今日現場更有一位低調的35樓頂樓戶買家現身，她身為在地人，鎖定此捷運共構案已久。該戶最終以總價1.15億元、單價114.5萬元成交，不僅創下三重房價天花板，更一舉奪下新北豪宅王寶座。
簡滄圳看2025房市展望：成本與剛需支撐「房價沒跌價空間」
談及2025年房市走勢，簡滄圳分析，受限於營建成本、人工物價及碳排新規，整體房價「看不到下跌空間」。隨著政策底定，市場觀望氣氛消散，房市將回歸自住剛性需求。他提出「垂直微型城市」策略，強調當房價推升導致私人空間縮小時，具備高品質公設、捷運聯開機能的建案，將成為保值與支撐市場的核心關鍵。
右岸定錨百萬！二重左岸「7字頭」接棒新市政中心利多
二重疏洪道兩側發展成對比，右岸因鄰近舊市區與捷運三重站，具備百貨與醫療資源（如新建宏仁醫院大樓），生活機能已臻成熟，指標案「潤泰CITY PARK」帶動區域行情直衝百萬大關。
樂屋網指出，相較於右岸的高基期，左岸（五谷王段）目前新案成交行情約在70至80萬元。隨著新北第二行政園區、媒體總部等利多挹注，左岸正以「新市政中心」之姿接棒房市熱度。對於追求高CP值或鎖定新興住宅區的買方而言，左岸與右岸的價差空間，將成為下一波置產動能。
資料來源：潤泰新、樂屋網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
位於捷運三重站聯開案1至2樓的「CITYLINK 三重」，3樓為公務辦公室，4樓規劃公設，5樓以上則為住家「潤泰CITY PARK」。根據實價登錄，該案近一年成交均價已達102萬元，總戶數439戶已揭露109筆。
簡滄圳看2025房市展望：成本與剛需支撐「房價沒跌價空間」
談及2025年房市走勢，簡滄圳分析，受限於營建成本、人工物價及碳排新規，整體房價「看不到下跌空間」。隨著政策底定，市場觀望氣氛消散，房市將回歸自住剛性需求。他提出「垂直微型城市」策略，強調當房價推升導致私人空間縮小時，具備高品質公設、捷運聯開機能的建案，將成為保值與支撐市場的核心關鍵。
二重疏洪道兩側發展成對比，右岸因鄰近舊市區與捷運三重站，具備百貨與醫療資源（如新建宏仁醫院大樓），生活機能已臻成熟，指標案「潤泰CITY PARK」帶動區域行情直衝百萬大關。
樂屋網指出，相較於右岸的高基期，左岸（五谷王段）目前新案成交行情約在70至80萬元。隨著新北第二行政園區、媒體總部等利多挹注，左岸正以「新市政中心」之姿接棒房市熱度。對於追求高CP值或鎖定新興住宅區的買方而言，左岸與右岸的價差空間，將成為下一波置產動能。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。