▲北捷台北車站、中山站爆發隨機攻擊事件，副市長林奕華（右）前往醫院探視傷者與罹難者家屬。（圖／北市府提供）

▲北捷台北車站、中山站爆發隨機攻擊事件，副市長張溫德前往醫院探視傷者。（圖／北市府提供）

▲北捷隨機傷人事件，衛生局製作心理衛生圖卡。（圖／北市衛生局提供）

台北車站昨晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，包括疑似畏罪跳樓喪生的兇嫌張文在內，共造成4死，另有11傷。北市府今（20）日召開緊急維安應變小組後，副市長林奕華、張溫德分頭帶隊再次慰問傷者與罹難者家屬。北市府表示，昨日繼台北市長蔣萬安到台大、馬偕、新光醫院探視傷者，並慰問家屬之外，昨晚在蔣萬安指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，其中也包含昨日後來就醫後離院的傷者，後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。今日上午跨局處緊急維安應變小組會議後，副市長林奕華與張溫德也分頭帶隊前往台大醫院、和平醫院、內湖三總與馬偕醫院，再次慰問傷者與罹難者家屬。北市衛生局表示，已於事件發生當晚即刻啟動24小時安心專線（02-3393-7885），由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持、心理安撫與後續資源轉介，供有心理困擾或需要傾訴支持之市民使用。衛生局指出，事件發生後，已同步聯繫傷者送醫之醫療院所，由院內社工團隊與衛生局共同討論並啟動家屬支持與協助方案。同時，已提供心理衛生資源，協助家屬了解後續心理支持管道與可使用之服務。有關誠品社安事件，衛生局表示，已與勞動局建立跨局處聯繫窗口，協助誠品及相關事業單位啟動勞工關懷與心理諮商機制；勞動局亦將配合掌握勞工的需求，主動提供必要的心理支持與後續關懷，陪伴相關勞工與市民度過艱難時刻。