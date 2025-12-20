我是廣告 請繼續往下閱讀

，「因為我對台灣選手有一定的熟悉，我知道如果不小心應對的話，很容易輸掉比賽。」

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽今(20)日在雙北三地開戰，松山開局就展現日系球風，靠著2次觸身球與2次保送搶下1分，隊長高橋步真第2局補上1分打點安打，前3局取得3：0領先。崇明國中則是在先發投手福島颯馬退場後展開反攻，可惜未能把握滿壘機會，終場1分惜敗。松山是由愛媛縣松山市內各校選拔出來的代表隊，去年預賽3連敗，又遇到疫情期間停辦、未邀請外國球隊，上次在城市盃贏球已是2019年12月22日對屏東縣鶴聲國中，該屆最後5：6不敵新北市二重國中，止步十六強。「如果賽前準備可以更好的話，我們應該可以更有餘裕地應對才是。」松山總教練藤本賢二賽後給選手的評價很保守，不過今天調度相當靈活，一度連換3名投手藤本賢二表示，福島颯馬今天面對開幕戰的壓力，依然順利完成任務，是個好的開始，「這群孩子都還不滿15歲，希望他們可以趁機會跟台灣的選手交流、學習，並且以十六強為目標挺進。」福島颯馬此役3.1局無失分拿下勝投，僅被敲1支安打，不過送出4次四死球，賽後他有些自責地說：「今天壞球比較多，是對自己表現不滿意的地方，其他都還可以。」福島就讀松山市立北条北中学校，環境清幽，學校附近農地不少，「我們那邊比較偏鄉，第一次來到台北覺得很都會、很熱鬧。昨天有去台北101走走，覺得有點開眼界了。」儘管一臉酷樣，福島被問到自己最快球速時還先開玩笑說「150公里」，逗笑一旁的隊友，「沒有特別測過，大概130幾公里吧。」至於欣賞的球員是MLB洛杉磯道奇大谷翔平，「因為他很帥。」