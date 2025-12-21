我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 北市發生隨機砍人事件，高雄市警方隨即在車站等公共運輸空間加強戒備。（圖／高市府提供）

台北捷運19日傍晚發生隨機砍人事件，當晚有人在社群軟體Threads上面PO文，指兇嫌張文「是我兄弟」，揚言下個地點是高雄車站。橋頭地檢署今（21）發出新聞稿，表示警方已逮捕一名陳姓嫌犯，諭令5萬元交保。橋頭地檢署表示，有網友在 Threads 上留言「將於 12/25 在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論， 檢察長張春暉認此恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站，在12月20日執行搜索後，拘提1名陳姓嫌犯到案。 陳姓嫌犯所為涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官蔡婷潔訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。橋頭地檢署指，台灣高等檢察署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，本署已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全。橋頭地檢署呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。警政署長張榮興昨表示，有關網路張貼恐嚇訊息，已查是境外網站，有6個IP偵查中。高雄市警方隨即逮捕陳姓嫌犯，但他動機為何，檢方以偵查不公開為由沒有透露。