▲中鋼公司董事長黃建智說明115年1月月盤及第1季季盤以平高盤開出的情形。(資料照／記者黃守作攝)

中國鋼鐵公司考量鋼價走勢穩中看升及鋼鐵產業下游仍面臨競爭挑戰，為順應國際鋼鐵市場緩步復甦的行情，並兼顧客戶接單競爭力，決定明(115)年1月份月盤及第1季(1至3月)季盤鋼鐵產品，以平高盤開出，並持續推動多元方案，以確保接單量能。中國鋼鐵公司董事長黃建智表示，中國鋼鐵公司為因國際鋼鐵市場緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升，以及考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，乃決定明(115)年1月份月盤及第1季(1至3月)季盤鋼鐵產品，以平高盤開出。黃建智說，全球景氣溫和擴張，美國聯準會再度降息，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性，而中國大陸明(115)年度持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。黃建智並說，至於我國方面，人工智慧(AI)需求仍穩健帶動出口，行政院主計總處預估，我國115年經濟成長率可達3.54%，但傳統產業領域則因終端需求尚需較長時間恢復，致經營環境仍具挑戰性。黃建智指出，在鋼鐵市場上，鐵礦砂價格走揚至每公噸105至110美元區間，冶金煤上漲至每公噸215美元左右，煉鋼成本持續上升，而美國熱軋行情向上突破每公噸1000美元的關卡，至於歐盟與加拿大明(115)年鋼材配額與關稅新制的持續發酵，當地熱軋行情緩步回升。此外，中國內銷流通行情略有回穩態勢，寶鋼明(115)年1月份平板類產品全面上漲人民幣100元(約14美元)/噸，另外，明(115)年1月1日起對鋼鐵實施出口許可證制度，對中國大量出口情況起抑制作用，將有助於帶動亞洲鋼價回穩，也使國際鋼鐵市場透露出築底回溫、平穩轉正的氛圍，致中鋼明(115)年1月份月盤及第1季(1至3月)季盤鋼鐵產品，以平高盤開出，並依產業需求特性持續推動多元方案，共同努力確保接單量能。