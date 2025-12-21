我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Joeman多年前開箱煙霧彈的影片掀起網友論戰。（圖／翻攝自臉書）

台北車站及中山站南西商圈19日發生丟煙霧彈砍人事件，包括兇嫌在內釀4人死亡、11人受傷。因事態相當嚴重，許多民眾開始討論起了煙霧彈的取得途徑，YouTuber Joeman在八年前曾經開箱煙霧彈的影片因此被翻出，被認為取得方式容易，貼文曝光後掀起熱議。一名網友在Threads平台發文寫道，「原來以前Joeman就開箱過煙霧彈，這東西原來很容易買到，該管制了吧？」而這支影片是2017年在YouTube上傳的「超狂！用煙霧彈拍出動作電影？LT40煙霧彈開箱！」影片，隨著北車命案事發後，煙霧彈的取得途徑也掀起許多討論。影片曝光後掀起許多民眾兩面論戰，「我就問一個知名油土伯開箱煙霧彈該不該為這次的事件負點責任？」、「台灣的法律不能淘寶買棉花棒，但可以買煙霧彈？」認為在台灣取得煙霧彈的途徑過於簡單，才會導致命案發生，不過許多民眾認為本次事件和煙霧彈一點也沒關係，「生存遊戲的玩家，又被貼上危險族群的標籤了」、「一堆人酒駕，是不是該禁止汽車、機車，還有酒」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到，目前大家都很健康」、「煙霧彈沒有殺傷力相反應該加重刀具管制。」北捷砍人案震撼社會，事件發生後，網路上隨即流傳各種揣測與謠言。有網友比對台北車站與捷運中山站出現的張文影像，認為兩段畫面中的裝備與身形略有差異，質疑可能並非同一人，甚至猜測背後另有共犯。然而警方進一步清查張文的行蹤與相關監視畫面後，並未發現任何共犯跡象，澄清本案為張文單獨犯案。