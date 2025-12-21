消基會表示，日前有旅客購買台北到廈門、廈門到南寧，2家不同航空公司的機票，不過機票有英文名字拼寫錯誤問題，其中一家航空公司收取高額改票費用、2張機票共4390元，另一家則是免費協助處理，引發爭議。消基會10月16日至30日間針對在台灣營運或與台北（TPE）有航線往來之主要航空公司，進行「機票改名（Name Change／Correction）與改票（Rebooking／Reissue）手續費」調查。結果發現不同航空公司的改名收費費率差距大，部分聯航航空雖開放「可改名」，卻常附帶高額票差與稅差補收機制，導致消費者誤以為「能改名」，實際上卻「幾乎等於重新購票」。
台灣三大航空公司長榮、華航、星宇 手續費透明度仍待提升
消基會表示，改名不等於換人，改票不等於免費，航空公司應依法揭露明確費率與退改條件；主管機關交通部則應督促業者於官網、票價頁面及中文條款中清楚揭示相關資訊，避免消費糾紛。
根據消基會統整資料發現，國籍三大航空公司——長榮航空（EVA Air）、中華航空（China Airlines）及星宇航空（STARLUX Airlines）皆採「不允換人（transfer not allowed）」制度，但容許拼字錯誤或同一人合理更正（correction only）。
長榮航空／立榮航空：依官網公告，乘客姓名若有小幅錯誤，得辦理一次性更正，手續費50美元（約新台幣1542元）。若因航空公司班表異動需重開票，則可免收重開票費。
中華航空／華信航空：提供「相同乘客姓名修正」服務，中華航空收取新台幣600元或20美元手續費，若姓名錯誤超出修正範圍，或變更為不同旅客，必須重新開票；華信航空機票改名（更換姓名）的收費規定為：若僅改名（不變更行程），通常需支付服務費新台幣1500元（或同等金額的外幣），但第一次改名可能免收費用。
星宇航空：須由客服核准辦理姓名修正，乘客需檢附身分證明或文件，手續費依個案處理。改票部分，則依票價條款收取「改票費＋票差＋稅差」。
消基會指出，上述3家屬於「傳統型航空公司」，在國際規範上確實有合理理由禁止換人，以防止黃牛轉售票券。然而，多數乘客對「更名」與「換人」的法律區分並不熟悉。舉例來說：若護照姓名為“CHEN YI-TING”（化名），訂票時打“CHEN YUTING”，雖僅打錯一個英文字，卻可能導致系統判定「不同旅客」。因此，消基會呼籲航空公司應主動於網站及訂票頁面以中文說明「改名僅限同一人」，明確列舉可更正與不可更正的範例，避免造成混淆與爭議。
廉價航空改名費最高近3000元 幾乎等於重買
消基會調查還發現，低成本航空（Low-Cost Carriers, LCC）又稱廉價航空，雖多允許改名或換人，但手續費昂貴且限制嚴格。
台灣虎航（Tigerair Taiwan）：若需改名（包含轉讓），客服中心每人每筆訂位收費1500元，機場櫃檯收新台幣1800元。如僅為拼字錯誤，得以較低費率修正。
酷航（Scoot）：允許乘客更換姓名或轉讓他人，但視票價、線上或客服中心申請而定，收費為新台幣1380元到2990元，另須補足票差與稅差。
亞洲航空（AirAsia）：多數航空公司不允許換人，但允許小幅更正；若旅客購買高彈性方案（Flex Fare）可享一次免費改名或改期。
消基會分析，廉價航空通常以「低票價＋高附加費」營利，改名、改期、行李等費用皆列為額外收費項。部分消費者誤以為「能改名」即可安心訂票，事後發現「改名可行但成本幾乎等同重買」，形成實質價格誤導。
因此，消基會建議主管機關應比照《公平交易法》第21條第1項：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」之精神，要求廉價航空業者在購票頁面清楚標註「改名需另付票差」及「可改名≠可改期」，以維護市場資訊透明。
中國航空公司部分可免費修正 有限字數、次數
中國東方航空（China Eastern）：符合規則可「一次免費變更」（姓名或證件號擇一），且有起飛前時限、外航段限制等；台灣非直銷管道相關服務費（如新台幣500元、換開每次新台幣700元）以公告為準。
中國南方航空（China Southern Airlines）：公告「錯購客票」下，姓名錯誤可在條件內免費更正（中文／英文更正字數、順序、重複、稱謂等），並另規範「姓名正確時」可免費改部分證件資訊（限次／限字元）。
海南航空（Hainan Airlines）：國際及地區航線的「錯購客票」公告中，符合範圍可免費更正姓名一次（含台灣／香港拼音差異等），並規範其他證件資訊可免費更正（限次／限字元）；改票仍以客票使用條件與運送總條件為準。
外籍航空公司規定不一 部分中文官網未標示規定
國泰航空：對同一乘客的拼字錯誤或姓名順序顛倒，可免費修正；若經旅行社開票則可能由代理商收取約60美元（約新台幣1850元）作業費。
新加坡航空：自2025年2月1日起，取消50美元名稱更正費，改採「免費一次性更正」制度。
全日空（全日本空輸株式會社；ANA）／日本航空（JAL）：皆允許「合理錯誤更正」，但不開放換人。費用依地區票務中心決定。
韓亞／大韓航空：國際航班採3萬韓元統一標準。
阿聯酋與卡達航空：依票價品牌不同，改名／改期費用介於英鎊10到20元（約新台幣422到844元）。
消基會表示，外籍航空中文官網往往僅顯示促銷票價，未揭露背後「不可更改」條件。依《消費者保護法》第4條規定：「企業經營者對於其提供之商品或服務，應重視消費者之健康與安全，並向消費者說明商品或服務之使用方法，維護交易之公平，提供消費者充分與正確之資訊，及實施其他必要之消費者保護措施。」業者對契約重要內容應以顯著方式揭露，若以外文票則或需另行點開檢視，形同降低資訊可近性，應列為主管機關查核項目。
改票、換航班也要加價 最高2990元
除改名外，本會同時比較「改票／換航班（Change flight/date）」政策。傳統航空公司多依票種收取改票手續費並補票差；而廉價航空則以固定改票費為主。長榮、華航、星宇皆依艙等與票價品牌（如Economy Saver／Flex）收費；虎航改票費為新台幣1200元（官網）到新台幣1800元（機場）；酷航改期費視票價、線上或客服中心而定，收費為新台幣1380到2990元，並須在起飛前4小時內完成。
若航班延誤或取消，則另適用各地法令（如EU261或民航局退票規範）。消基會強調，消費者若購買促銷票或最低票價方案，通常不可更改日期、航點亦不可轉讓，但此限制未必明列於購票首頁。若業者未於交易前明確揭示「不可改票、不可退票」等限制，恐構成《消保法》第12條「定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。」之情形。
航空公司應有3義務 保障消費者權益
此外，依據《民法》第247-1條：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」消基會認為，航空公司對消費者應負有三項義務：
揭露義務：根據《消費者保護法》第4條，業者應提供「商品或服務之內容、費用、限制等重要交易資訊」。改名、改票費用屬於交易的主要條件，航空公司如僅以英文註記或隱藏於票則中，均違反誠信原則。
合理費率原則：若手續費遠高於合理行政成本，例如改名費高達原票價的30%以上，恐有「顯失公平」疑慮。依《消保法》第12條，可主張條款無效或要求主管機關審查。
資訊可近性與語言平權：現行部分外籍航空公司僅提供英文票則，導致中文旅客難以理解限制條款。依比照《行政院消保會110年函釋》精神，跨國交易若面向台灣消費者，業者應以中文揭露主要契約內容，否則影響消費者決策權。
消基會呼籲主管機關3政策 消費者買票前應確認資訊
另外，消基會建議主管機關採取3項政策行動：
1、訂定「航空改名改票資訊揭露指引」：由交通部民航局、消保處共同研議，要求所有在台營運航空公司在官網、APP及合作訂票平台明確揭露改名、改票、退票費率，並以台幣標示。
2、納入「定型化契約審查制度」：比照電信業與旅行業，將國際航空電子票合約納入主管機關審查。針對「不可改票」「高額手續費」條款，要求業者提出合理性說明。
3、加強消費教育與平台監督：消基會呼籲各線上訂票平台（OTA）亦應共同揭露航空改票條件，避免因介面不清造成誤購。主管機關應要求業者提供中文票則摘要，並強化平台責任。
消基會提醒消費者，購票前詳閱票價條款（Fare Rules），確認是否可改期、退票或換人；確保姓名與護照一致，即使少一個空格或符號亦可能導致登機受阻；保留電子票證與往來紀錄，發生爭議時，電子郵件或截圖可作為證據；選擇可彈性票種（Flex或Standard），雖票價略高，但改票更方便；發生爭議可即時向航空公司客服、民航局或消基會提出申訴；若涉詐欺或廣告不實，可轉報公平交易委員會調查。
資料來源：消基會
