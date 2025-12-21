我是廣告 請繼續往下閱讀

手搖飲十盛最後1間關了！店家公告12/26結束營業、官網分店也刪光

▲十盛最後一間門市「桃園中正店」即將關閉，店家宣布於12月26日結束營業。（圖／翻攝Google地圖）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢十盛官網，「門市據點」店鋪一覽已遭業者全部下架，證實全台分店關閉。

▲實際查詢十盛官網，「門市據點」店鋪一覽已遭業者全數下架。（圖／十盛官網shi-sheng.com）

十盛全盛時期超紅！狂開23間店、天天有人排隊

▲手搖飲品品牌「十盛SHISHENG」是由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦，主打使用北海道熟成奶茶專賣店，品牌名稱也刻意與日本知名的「十勝牛乳」諧音，首店開幕天天造成轟動（圖／IG eatzzz7、beauty___wu）

十盛爭議重創形象！假奶風波遭炎上、消費者揚言抵制

▲十盛在2024年卻爆出乳源標示不清的「假奶風波」，遭到消基會點名「乳源標示不清」，重創品牌形象。（圖／記者黃聖凱攝影）

原本在2025年5月還有15家分店，12月初被爆出只剩下桃園中正店苦撐，官方甚至刪光所有社群平台，僅剩官網繼續維持，但直到現在最後一間店也宣布關閉