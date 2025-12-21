由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲料品牌「十盛SHISHENG」，在今年12月初被爆出倒閉潮，全台門市僅剩下「桃園中正店」一間店，怎料近日傳出最後一間門市也將在12月26日結束營業，實際查詢十盛官網，也默默將門市據點全數下架，代表十盛將走入歷史。據悉十盛在經歷「假奶風波」重創品牌形象，從全盛時期超過20間門市，如今一間也不剩，讓人不勝唏噓。
手搖飲十盛最後1間關了！店家公告12/26結束營業、官網分店也刪光
有網友昨日在Threads曝光資訊，表示網紅手搖飲料品牌「十盛」全台灣最後一家門市「桃園中正店」宣布結束營業，門市在櫃檯放上公告，清楚寫著：「營業至12/26，即將結束營業」，這也代表十盛全台門市全數歇業。
不僅如此，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢十盛官網，「門市據點」店鋪一覽已遭業者全部下架，證實全台分店關閉。消息傳出後，也讓大批民眾感慨留言「真的一手好牌打爛」、「從聲名遠播，到完全倒閉…一杯都沒喝過」、「當初就不要把奶精定成鮮奶的錢就沒事了，可以走平民稍微不健康路線也好過標示不清」、「比廖老大還慘」、「可惜，要是誠實就好了」。
十盛全盛時期超紅！狂開23間店、天天有人排隊
據了解，手搖飲料品牌「十盛SHISHENG」是由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦，主打使用北海道熟成奶茶專賣店，品牌命名也刻意取成日本知名「十勝牛乳」諧音，首店開幕天天造成轟動，店面每日都有超多人潮排隊。
十盛招牌飲料極濃鍋煮熟成厚乳搭配蕎麥蕨餅，在當年因特別口感加上新奇搭配，瞬間成為台灣人的最愛的飲品之一，十盛在全盛時期一度擁有23家門市，從桃園擴展至新北、桃園、台中、台南等地區，以黑馬之姿成為去年最快爆紅的手搖飲品牌。
十盛爭議重創形象！假奶風波遭炎上、消費者揚言抵制
不過十盛在2024年卻爆出乳源標示不清的「假奶風波」，遭到消基會點名「乳源標示不清」，且業者拒絕告知使用的牛奶來源，初期品牌遲遲未向外界說明具體使用的牛奶品牌，引發全台消費者不滿，眼看抵制與負面聲量越滾越大，業者才終於發聲明坦承，熟成生乳是使用日本北海道生乳粉搭配奶精，再調製台灣本地鮮奶製成。
但該說法讓原以為全使用「北海道鮮奶」的消費者感到受騙，紛紛揚言抵制，百萬YouTuber小吳出面拍攝道歉影片止火，承諾未來會加強加督。但品牌形象已一落千丈，原本在2025年5月還有15家分店，12月初被爆出只剩下桃園中正店苦撐，官方甚至刪光所有社群平台，僅剩官網繼續維持，但直到現在最後一間店也宣布關閉，代表著十盛將正式走入歷史。
資料來源：十盛官網
