♈ 牡羊座本周運勢重點：工作

♉ 金牛座本周運勢重點：工作 日常 愛情

雙子座本周運勢重點：工作

♋ 巨蟹座本周運勢重點：愛情

♌ 獅子座本周運勢重點：工作

♍ 處女座本周運勢重點：工作

♎ 天秤座本周運勢重點：工作

♏ 天蠍座本周運勢重點：工作 日常 愛情

♐ 射手座本周運勢重點：工作

♑ 摩羯座本周運勢重點：工作 愛情

水瓶座本周運勢重點：工作 愛情

♓ 雙魚座本周運勢重點：工作 愛情

表示，本周12星座在工作與感情上普遍卡關，牡羊、金牛、雙子談生意易受阻，還可能犯小人或頻遭拒絕；獅子、處女業績與合作不順，需避免心急。感情方面，多數星座桃花不穩，約會易被拒或出現三角戀情，僅摩羯、水瓶有桃花機會，但仍需謹慎應對。這周工作方面有點艱難，有一種箭在弦上只欠東風的感覺，但是還是談不成。若是工作上談生意或是找人救火會很難說動對方，還會被嫌棄挑剔毛病。邀約約會頻頻被拒絕，你可能對對方不好。這周愛情方面對方可能不喜歡你了不愛了，有分手的可能。常常會被拒絕，談不成生意。可能約會邀約被拒絕，嚴重一點還會談沒了。這周工作方面小心犯小人，讓你談生意變得很困難。有犯小人的跡象，會說你壞話，阻礙你的工作，害你談不成生意。若是想找人約會很難喔，對方不太想，不然就是推說沒空。這周愛情方面不容易，想找穩定交往的對象很難。若是在等對方回覆，多半不太願意。談戀愛不容易，對方不願意一起走下去。這周工作方面依然不太順利，有一種運勢不佳的感覺，業績不佳。要談生意很難，客源不多，但還是有機會但是不多。桃花運不佳，頂多只是聊聊天搭搭訕的朋友。這周愛情工作方面都不太順利，不要太執著、心急。有可能談不成，對方太忙了，也有可能被取消。你會覺得不太順利，因為對方可能有對象了。這周愛情工作方面會出現不是你的菜的對象，或是談不成的生意。雖然談的順利，但是要成交不太容易。有對象出現，但是不是你會交往的類型。這周工作方面小心被發脾氣，而且還不小，讓你工作心情很差喔。會出現很有興趣的人，但是小心對方的脾氣不佳。有追求者，但是對方自己喊卡。這周工作方面運勢不錯，但是可能會發生爭執。小心衝突、吵架，很容易不歡而散。小心三角戀，會被你發現心儀的對象有交往對象。這周愛情方面有桃花出現，對方蠻喜歡你的，要對對方好一點。你自己容易出狀況，可能是價錢太貴、太高，或是條件太高、太嚴苛。要珍惜對方，對方很喜歡你。這周愛情方面有超級致命的對象出現，有點命中注定的感覺，若是原本就非單身的話可能就會變成三角戀情。順利，有賺大錢的機會，但是你還有其他目標進行，另外若是客戶老闆不開心要好好安撫對方。有超強桃花出現，但是小心是段三角戀。這周愛情方面談戀愛不順利，容易談沒了。沒有新氣象，或是特別好的運勢，但是原本業績就不錯。有桃花出現，對方很喜歡你，但是有可能三分鐘熱度，沒下文。